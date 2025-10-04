Bali Diguyur Bantuan Pascabanjir, Koster Beber Rencana Mitigasi saat Musim Hujan

bali.jpnn.com, DENPASAR - Gubernur Bali Wayan Koster menerima kunjungan kerja Komisi VIII DPR RI pada masa reses Persidangan I Tahun Sidang 2025–2026 di Denpasar, Jumat (3/10) kemarin.

Kunjungan ini bertujuan menyerahkan berbagai bantuan sosial, kebencanaan, pendidikan agama, serta pemberdayaan masyarakat kepada Pemprov Bali dan masyarakat terdampak.

“Atas nama masyarakat Bali, saya menyampaikan apresiasi atas dukungan yang diberikan.

Bantuan ini sangat berarti, terutama bagi korban banjir Tukad Badung yang menelan 18 korban jiwa.

Pemerintah Provinsi Bali bersama TNI, Polri, dan BPBD akan terus memperkuat mitigasi menghadapi musim hujan mendatang,” ujar Koster.

Bantuan yang diserahkan di antaranya:

Kementerian Sosial menyerahkan bantuan sosial senilai Rp 479,1 miliar kepada Pemprov Bali, mencakup PKH, sembako, ATENSI, bufferstock logistik bencana, dan keserasian sosial.

Beberapa penerima manfaat turut menerima langsung, seperti Kadek Rena Puspita Sari (alat bantu dengar), Ida Bagus Putu Winanda Agasthya (kursi roda adaptif), I Ketut Mudarta (sembako), dan I Made Suarma (kewirausahaan).