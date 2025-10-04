Koster Klaim Wi-Fi Gratis Merata di Seluruh Bali, Akses Internet yang Setara

bali.jpnn.com, DENPASAR - Gubernur Koster menegaskan, pengembangan jaringan internet sudah menjadi prioritas sejak periode pertamanya memimpin Bali pada 2018–2023.

Pemprov Bali telah menyediakan Wi-Fi gratis untuk SMA, SMK, Puskesmas, desa adat, dan destinasi pariwisata.

Program itu dimulai sejak 2020–2021 dan terus berlanjut hingga kini.

“Kami ingin seluruh masyarakat Bali mendapat akses internet yang setara.

Dengan teknologi ini, kami tidak hanya membangun jaringan, tetapi juga membangun kesetaraan akses dan peluang,” kata Koster.

Gubernur Koster menekankan kehadiran Wi-Fi 7 selaras dengan tema pembangunan Bali pada periode keduanya, yakni “Mewujudkan Bali sebagai Pulau Digital.”

Untuk mendukung konektivitas, Bali juga telah membangun Turyapada Tower yang tidak hanya mengatasi blank spot siaran televisi, tetapi juga memperkuat jaringan telekomunikasi di seluruh Pulau Dewata.

Oleh karena itu, Koster mengapresiasi kolaborasi dengan pihak swasta yang memiliki visi sejalan.