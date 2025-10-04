JPNN.com

JPNN.com Bali Bali Terkini Koster Klaim Wi-Fi Gratis Merata di Seluruh Bali, Akses Internet yang Setara

Koster Klaim Wi-Fi Gratis Merata di Seluruh Bali, Akses Internet yang Setara

Sabtu, 04 Oktober 2025 – 10:54 WIB
Koster Klaim Wi-Fi Gratis Merata di Seluruh Bali, Akses Internet yang Setara - JPNN.com Bali
Ilustrasi masyarakat menggunakan jaringan internet: Ricardo/JPNN.com

bali.jpnn.com, DENPASAR - Gubernur Koster menegaskan, pengembangan jaringan internet sudah menjadi prioritas sejak periode pertamanya memimpin Bali pada 2018–2023.

Pemprov Bali telah menyediakan Wi-Fi gratis untuk SMA, SMK, Puskesmas, desa adat, dan destinasi pariwisata.

Program itu dimulai sejak 2020–2021 dan terus berlanjut hingga kini.

Baca Juga:

“Kami ingin seluruh masyarakat Bali mendapat akses internet yang setara.

Dengan teknologi ini, kami tidak hanya membangun jaringan, tetapi juga membangun kesetaraan akses dan peluang,” kata Koster.

Gubernur Koster menekankan kehadiran Wi-Fi 7 selaras dengan tema pembangunan Bali pada periode keduanya, yakni “Mewujudkan Bali sebagai Pulau Digital.”

Baca Juga:

Untuk mendukung konektivitas, Bali juga telah membangun Turyapada Tower yang tidak hanya mengatasi blank spot siaran televisi, tetapi juga memperkuat jaringan telekomunikasi di seluruh Pulau Dewata.

Oleh karena itu, Koster mengapresiasi kolaborasi dengan pihak swasta yang memiliki visi sejalan.

Pemprov Bali telah menyediakan Wi-Fi gratis untuk SMA, SMK, Puskesmas, desa adat, dan destinasi pariwisata dan berjalan sejak 2018
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Koster gubernur koster Wi-Fi Wi-Fi Gratis Bali internet Akses Internet Turyapada Tower

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Timnas U23 Indonesia Tantang India Dua Kali, tak Ada TC di Luar Negeri - JPNN.com Bali

    Timnas U23 Indonesia Tantang India Dua Kali, tak Ada TC di Luar Negeri

  2. SEA Games: Bali United Bangga 3 Pemainnya Dipanggil Timnas U23 Indonesia - JPNN.com Bali

    SEA Games: Bali United Bangga 3 Pemainnya Dipanggil Timnas U23 Indonesia

  3. SEA Games: Indra Sjafri Panggil 32 Pemain, Ada Ivar Jenner Hingga Adrian Wibowo - JPNN.com Bali

    SEA Games: Indra Sjafri Panggil 32 Pemain, Ada Ivar Jenner Hingga Adrian Wibowo

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU