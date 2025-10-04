Bali Jadi Pulau Digital, Akses Internet 90,5 Persen, Wi-Fi 7 Rilis Perdana

JPNN.com

Sabtu, 04 Oktober 2025 – 05:49 WIB
Gubernur Bali Wayan Koster meresmikan peluncuran 1st Wi-Fi 7: Next-Generation Connectivity di SMPN 15 Denpasar, Padang Sambian Kaja, Denpasar, Jumat kemarin (3/10). Foto: Humas Pemprov Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Gubernur Bali Wayan Koster meresmikan peluncuran 1st Wi-Fi 7: Next-Generation Connectivity di SMPN 15 Denpasar, Padang Sambian Kaja, Denpasar, Jumat kemarin (3/10).

Peluncuran Wi-Fi 7 di Bali merupakan yang pertama kali di antara daerah - daerah lain di Indonesia.

Peluncuran ini menjadi tonggak penting bagi Bali menuju Bali Era Baru yang berbasis teknologi digital.

Transformasi Digital Dimulai dari SMPN 15 Denpasar, dari Bali untuk indonesia.

Acara yang diinisiasi bersama Starlight, Bali Internet, dan Huawei ini disebut Koster sebagai “lompatan besar bagi Bali untuk menjadi Pulau Digital.”

“Dengan kecepatan berlipat-lipat melalui teknologi Wi-Fi 7, Bali yang wilayahnya relatif kecil akan dapat terhubung hingga ke pelosok desa.

Tidak ada lagi daerah yang disebut terpencil,” ujar Koster.

CEO Bali Internet, Muhammad Arif, mengungkapkan bahwa hasil survei terbaru menunjukkan tingkat pengguna internet di Bali telah mencapai 90,5 persen, dengan rata-rata kecepatan internet 49,1 Mbps, hampir dua kali lipat dari kecepatan rata-rata nasional.

