JPNN.com

JPNN.com Bali Bali Terkini Wamen Fahri Hamzah Janji Hapus RTLH di Bali Tahun Depan, Modern & Terintegrasi

Wamen Fahri Hamzah Janji Hapus RTLH di Bali Tahun Depan, Modern & Terintegrasi

Jumat, 03 Oktober 2025 – 19:53 WIB
Wamen Fahri Hamzah Janji Hapus RTLH di Bali Tahun Depan, Modern & Terintegrasi - JPNN.com Bali
Wakil Menteri (Wamen) Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Fahri Hamzah disambut Gubernur Bali Wayan Koster di Gedung Kertha Sabha, Jayasabha, Denpasar, Jumat (3/10). Foto: Humas Pemprov Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Wakil Menteri (Wamen) Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Fahri Hamzah menyebut Bali sebagai jantung pertumbuhan nasional sekaligus etalase Indonesia di mata dunia.

Hal itu dilontarkan Wamen Fahri Hamzah saat bertemu Gubernur Bali Wayan Koster di Gedung Kertha Sabha, Jayasabha, Denpasar, Jumat (3/10).

Menurut Wamen Perkim Fahri Hamzah, perumahan dan permukiman di Bali harus mencerminkan standar internasional.

Baca Juga:

“Industri pariwisata paling distributif dan demokratis karena langsung menyebarkan kesejahteraan ke masyarakat.

Bali dengan 6,5 juta wisatawan asing adalah wajah Indonesia.

Maka desain perumahan dan permukiman di sini harus terintegrasi, modern, tetapi tetap menghormati budaya lokal,” kata Wamen Fahri Hamzah.

Baca Juga:

Wamen Fahri Hamzah menjelaskan, kementerian menargetkan renovasi 400 ribu unit rumah di seluruh Indonesia dan mendorong hingga 1 juta unit.

Untuk Bali, fokus diarahkan pada penghapusan rumah tak layak huni (RTLH) mulai tahun depan, termasuk penataan kawasan kumuh seluas 12 km² di sekitar sungai dan pesisir.

Untuk Bali, fokus diarahkan pada penghapusan RTLH mulai tahun depan, termasuk penataan kawasan kumuh seluas 12 km² di sekitar sungai dan pesisir.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Wamen Perkim Fahri Hamzah rumah tak layak huni RTLH Bali Koster gubernur koster Maldives

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. SEA Games: Bali United Bangga 3 Pemainnya Dipanggil Timnas U23 Indonesia - JPNN.com Bali

    SEA Games: Bali United Bangga 3 Pemainnya Dipanggil Timnas U23 Indonesia

  2. SEA Games: Indra Sjafri Panggil 32 Pemain, Ada Ivar Jenner Hingga Adrian Wibowo - JPNN.com Bali

    SEA Games: Indra Sjafri Panggil 32 Pemain, Ada Ivar Jenner Hingga Adrian Wibowo

  3. Persijap Menatap Laga Kontra Bali United, Rosalvo Junior Minta Tim Bangkit - JPNN.com Bali

    Persijap Menatap Laga Kontra Bali United, Rosalvo Junior Minta Tim Bangkit

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU