JPNN.com

JPNN.com Bali Bali Terkini Puncak Musim Hujan di Bali Pada Januari – Februari 2026, BMKG: Waspada!

Puncak Musim Hujan di Bali Pada Januari – Februari 2026, BMKG: Waspada!

Jumat, 03 Oktober 2025 – 08:15 WIB
Puncak Musim Hujan di Bali Pada Januari – Februari 2026, BMKG: Waspada! - JPNN.com Bali
Tim SAR gabungan mengevakuasi warga yang rumahnya kebanjiran saat banjir besar melanda Bali, Rabu (10/9) lalu. Foto: Humas Basarnas Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Masyarakat Bali mohon waspada.

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memperkirakan puncak musim hujan di Bali pada Januari-Februari 2026.

Kepala Stasiun Klimatologi Bali Aminudin Al Roniri mengatakan Pulau Dewata memiliki 20 zona musim, di mana 55 persennya memasuki puncak musim hujan pada Februari 2026.

Baca Juga:

“45 persennya atau sembilan zona musim di Bali memasuki puncak musim hujan pada Januari 2026,” ujar Kepala Stasiun Klimatologi Bali Aminudin Al Roniri dilansir dari Antara.

Wilayah yang memasuki puncak musim hujan pada Januari 2026, yaitu Buleleng bagian utara dan timur, Tabanan bagian utara, tengah, dan selatan, Badung bagian utara, tengah, dan selatan, serta Gianyar bagian utara, tengah, dan selatan.

Kemudian Bangli bagian tengah, Karangasem bagian utara, tengah, timur, dan selatan, serta Kota Denpasar dan Nusa Penida.

Baca Juga:

11 zona musim di Bali yang masuk puncak musim hujan pada Februari 2026, meliputi seluruh wilayah Jembrana, kemudian Buleleng bagian barat, selatan, tengah, utara, dan Tenggara.

Kemudian Tabanan bagian barat dan utara, Karangasem bagian barat dan selatan, Bangli bagian selatan, utara, tengah, dan timur, serta Klungkung bagian utara dan Badung bagian utara.

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memperkirakan puncak musim hujan di Bali pada Januari-Februari 2026.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   hujan musim hujan puncak musim hujan BMKG Bali Stasiun Klimatologi Bali zona musim banjir longsor cuaca

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. SEA Games: Bali United Bangga 3 Pemainnya Dipanggil Timnas U23 Indonesia - JPNN.com Bali

    SEA Games: Bali United Bangga 3 Pemainnya Dipanggil Timnas U23 Indonesia

  2. SEA Games: Indra Sjafri Panggil 32 Pemain, Ada Ivar Jenner Hingga Adrian Wibowo - JPNN.com Bali

    SEA Games: Indra Sjafri Panggil 32 Pemain, Ada Ivar Jenner Hingga Adrian Wibowo

  3. Persijap Menatap Laga Kontra Bali United, Rosalvo Junior Minta Tim Bangkit - JPNN.com Bali

    Persijap Menatap Laga Kontra Bali United, Rosalvo Junior Minta Tim Bangkit

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU