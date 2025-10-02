JPNN.com

JPNN.com Bali Bali Terkini Tender Proyek PPN Jembrana Rp 1,2 Triliun Kelar, Tahap Konstruksi Desember 2025

Tender Proyek PPN Jembrana Rp 1,2 Triliun Kelar, Tahap Konstruksi Desember 2025

Kamis, 02 Oktober 2025 – 22:07 WIB
Tender Proyek PPN Jembrana Rp 1,2 Triliun Kelar, Tahap Konstruksi Desember 2025 - JPNN.com Bali
Ilustrasi PPN Pengambengan Jembrana, Bali yang bakal disulap jadi Pelabuhan Perikanan Internasional oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan pada tahun ini. Menteri KP Wahyu Saksi Trenggono memastikan proyek PPN Jembrana mulai digarap Desember 2025 setelah mendapat pemenang tender. Foto: Pemprov Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Gubernur Bali Wayan Koster bertemu Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Wahyu Sakti Trenggono akhir September 2025 di Jakarta.

Pertemuan ini membahas percepatan pembangunan Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) di Desa Pengambengan, Jembrana Bali.

Koster dan Menteri KP Wahyu Sakti Trenggono yang sama-sama alumni Institut Teknologi Bandung (ITB) angkatan 1981 ini kompak akan mengawal pembangunan proyek senilai Rp 1,2 triliun ini.

Baca Juga:

Dalam pertemuan itu, keduanya sepakat bahwa potensi kelautan dan perikanan wilayah Bali sangat luar biasa dan harus dikelola dengan baik.

Hal ini demi meningkatkan perekonomian daerah dan pendapatan serta kesejahteraan masyarakat Jembrana dan seluruh daerah di Pulau Bali.

Menteri KP Wahyu Sakti Trenggono juga memastikan proyek PPN Jembrana senilai Rp1,2 triliun tersebut sudah memasuki tahap akhir persiapan.

Baca Juga:

Proses tender telah selesai dengan pemenangnya telah ditetapkan.

Pembangunan dijadwalkan mulai Desember 2025 serta ditargetkan rampung akhir 2026.

Menteri KP Wahyu Sakti Trenggono juga memastikan proyek PPN Jembrana senilai Rp1,2 triliun tersebut sudah memasuki tahap akhir persiapan konstruksi
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   PPN Jembrana Pelabuhan Perikanan Nusantara Jembrana Desa Pengambengan Bali Koster gubernur koster Menteri KP Wahyu Sakti Trenggono Tender konstruksi

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. SEA Games: Bali United Bangga 3 Pemainnya Dipanggil Timnas U23 Indonesia - JPNN.com Bali

    SEA Games: Bali United Bangga 3 Pemainnya Dipanggil Timnas U23 Indonesia

  2. SEA Games: Indra Sjafri Panggil 32 Pemain, Ada Ivar Jenner Hingga Adrian Wibowo - JPNN.com Bali

    SEA Games: Indra Sjafri Panggil 32 Pemain, Ada Ivar Jenner Hingga Adrian Wibowo

  3. Persijap Menatap Laga Kontra Bali United, Rosalvo Junior Minta Tim Bangkit - JPNN.com Bali

    Persijap Menatap Laga Kontra Bali United, Rosalvo Junior Minta Tim Bangkit

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU