Tender Proyek PPN Jembrana Rp 1,2 Triliun Kelar, Tahap Konstruksi Desember 2025

bali.jpnn.com, DENPASAR - Gubernur Bali Wayan Koster bertemu Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Wahyu Sakti Trenggono akhir September 2025 di Jakarta.

Pertemuan ini membahas percepatan pembangunan Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) di Desa Pengambengan, Jembrana Bali.

Koster dan Menteri KP Wahyu Sakti Trenggono yang sama-sama alumni Institut Teknologi Bandung (ITB) angkatan 1981 ini kompak akan mengawal pembangunan proyek senilai Rp 1,2 triliun ini.

Dalam pertemuan itu, keduanya sepakat bahwa potensi kelautan dan perikanan wilayah Bali sangat luar biasa dan harus dikelola dengan baik.

Hal ini demi meningkatkan perekonomian daerah dan pendapatan serta kesejahteraan masyarakat Jembrana dan seluruh daerah di Pulau Bali.

Menteri KP Wahyu Sakti Trenggono juga memastikan proyek PPN Jembrana senilai Rp1,2 triliun tersebut sudah memasuki tahap akhir persiapan.

Proses tender telah selesai dengan pemenangnya telah ditetapkan.

Pembangunan dijadwalkan mulai Desember 2025 serta ditargetkan rampung akhir 2026.