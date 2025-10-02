Bali Punya Pintu Baru, Marina Internasional di KEK Kura-Kura Mulai Dibangun

JPNN.com

Kamis, 02 Oktober 2025 – 20:27 WIB
Menpar Widiyanti Putri Wardhana memberikan keterangan kepada awak media saat kunjungan kerja ke KEK Kura-Kura Bali kemarin (1/10). Foto: Source for JPNN

bali.jpnn.com, DENPASAR - Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kura Kura Bali mencatat tonggak penting dalam percepatan realisasi investasi dengan dimulainya pembangunan marina internasional.

Momentum ini makin kuat dengan kunjungan kerja Menteri Pariwisata (Menpar) Widiyanti Putri Wardhana, Rabu (1/10).

Menpar Widiyanti Putri Wardhana menegaskan dukungan pemerintah terhadap percepatan pengembangan kawasan untuk menjadi prototipe Destinasi Pariwisata Regeneratif.

Pekerjaan marina saat ini berfokus pada pembangunan infrastruktur bawah laut, termasuk pengendalian turbidity dengan silt curtain yang bersifat sementara, sesuai izin dan regulasi lingkungan yang berlaku untuk memitigasi dampak lingkungan.

Ketika terealisasi, Bali akan memiliki ekosistem marina pertama di Indonesia yang diakui secara standar global, dengan kapasitas hingga 146 super yachts, membuka pintu baru bagi pariwisata maritim berkualitas.

Selain menarik yacht tourism, marina ini juga membuka lapangan kerja serta memperkuat

posisi Bali sebagai gerbang maritim Asia Pasifik dan mendukung visi Indonesia sebagai poros maritim dunia.

“Kami baru pertama kali ke sini, luar biasa bagus sekali.

