Proyek Underpass Jimbaran hingga Parkir Pelabuhan Sanur Bergulir, Koster Blak-blakan

Kamis, 02 Oktober 2025 – 08:25 WIB
Gubernur Bali Wayan Koster memimpin rakor pembangunan proyek strategis yang akan mulai bergulir 2026 mendatang. Foto: Humas Pemprov Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Gubernur Bali Wayan Koster memimpin rapat koordinasi (rakor) bersama para kepala daerah di Gedung Kertha Sabha, Jaya Sabha Denpasar, Rabu kemarin (1/10).

Rakor ini membahas pembangunan infrastruktur strategis yang direncanakan terealisasi pada 2026.

Koster menegaskan pentingnya sinergi pemerintah daerah dengan kementerian terkait, khususnya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Beberapa program strategis yang diusulkan antara lain pembangunan gedung parkir di Pura Batur, underpass Jimbaran, Embung Tukad Unda di Klungkung, serta gedung parkir di Pelabuhan Sanur, Denpasar.

“Usulan ini sudah saya sampaikan langsung kepada Bapak Menteri PUPR.

Prinsipnya Beliau mendukung.

Secara resmi juga sudah bersurat menjawab usulan yang kami ajukan,” ujar Gubernur Koster.

Menurut Koster, Menteri PU Dody Hanggodo meminta Pemprov Bali menyiapkan semua persyaratan, mulai dari pembebasan lahan, dokumen studi kelayakan, DED, hingga Amdal.

Gubernur Bali Wayan Koster memimpin rapat koordinasi (rakor) bersama para kepala daerah membahas pembangunan infrastruktur strategis pada 2026
