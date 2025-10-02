JPNN.com

JPNN.com Bali Bali Terkini Kalender Bali Kamis (2/10): Hari Baik untuk Pitra Yadnya, Memuja Bhatara Kawitan

Kalender Bali Kamis (2/10): Hari Baik untuk Pitra Yadnya, Memuja Bhatara Kawitan

Kamis, 02 Oktober 2025 – 05:23 WIB
Kalender Bali Kamis (2/10): Hari Baik untuk Pitra Yadnya, Memuja Bhatara Kawitan - JPNN.com Bali
Ilustrasi kalender Bali Kamis 2 Oktober 2025 bertepatan dengan Wraspati Paing Kulantir. Foto: Kalender Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Kamis hari ini (2/10) berdasarkan kalender Bali masuk Wraspati Paing Kulantir.

Sama seperti kalender Jawa, masyarakat Bali juga menggunakan kalender ini untuk berbagai keperluan, baik untuk menentukan hari baik, buruk dan lainnya.

Masyarakat Bali masih menggunakan kalender tersebut untuk acara keagamaan, usaha, pertanian, pernikahan atau kelahiran.

Baca Juga:

Meski mengadopsi sistem penanggalan Saka India, kalender Bali telah mengalami modifikasi sesuai dengan unsur lokal.

Pada kalender Bali terdapat pengalantaka sebagai acuan penetapan purnama dan tilem.

Melalui pengalantaka maka bisa menentukan hari baik (ala ayuning dewasa ayu) dan buruk (dewasa ala).

Baca Juga:

Penanggalan Bali juga tak lepas dari weweran yang dilakukan perhitungan dengan wuku sehingga dari pertemuan hari tersebut akan menentukan hari baik dan buruk untuk melakukan sesuatu.

Berikut ala ayuning dewasa ayu pada Kamis hari ini (2/10) dilansir dari kalenderbali.org:

Kalender Bali Kamis 2 Rabu 2025 bertepatan dengan Wraspati Paing Kulantir: Hari baik untuk upacara Pitra Yadnya memuja bhatara-bhatari kawitan.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   kalender Kalender Bali Pitra Yadnya Bhatara Kawitan Kalender Bali Kamis 2 Oktober 2025 Hari Baik Kalender Bali Wraspati Paing Kulantir Ala Ayuning Dewasa Ayu Dewasa Ayu

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Persijap Menatap Laga Kontra Bali United, Rosalvo Junior Minta Tim Bangkit - JPNN.com Bali

    Persijap Menatap Laga Kontra Bali United, Rosalvo Junior Minta Tim Bangkit

  2. Thijmen Goppel Cetak 2 Rekor Dalam 7 Laga, Johnny Jansen Angkat Bicara - JPNN.com Bali

    Thijmen Goppel Cetak 2 Rekor Dalam 7 Laga, Johnny Jansen Angkat Bicara

  3. Ricky Fajrin Menggila Meski tak Mencetak Gol, Statistiknya Luar Biasa - JPNN.com Bali

    Ricky Fajrin Menggila Meski tak Mencetak Gol, Statistiknya Luar Biasa

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU