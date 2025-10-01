JPNN.com

JPNN.com Bali Bali Terkini GWK Melunak, Janji Bongkar Pagar Setelah Bertemu Koster & Bupati Arnawa

GWK Melunak, Janji Bongkar Pagar Setelah Bertemu Koster & Bupati Arnawa

Rabu, 01 Oktober 2025 – 07:43 WIB
GWK Melunak, Janji Bongkar Pagar Setelah Bertemu Koster & Bupati Arnawa - JPNN.com Bali
Bupati Badung Adi Arnawa menunjukkan tembok penghalang warga yang dibangun pihak GWK di depan Gubernur Koster saat pertemuan para pihak, Selasa (30/9) tengah malam kemarin. Koster meminta GWK segera membongkar tembok tersebut. Foto: Humas Pemprov Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Gubernur Bali Wayan Koster bersama Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa memanggil manajemen Garuda Wisnu Kencana (GWK), Selasa (30/9) malam pukul 22.30 WITA, di Jaya Sabha.

Pertemuan ini membahas polemik pagar tembok GWK yang menutup akses warga Banjar Giri Dharma Desa Ungasan Kuta Selatan Badung.

Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Koster didampingi Karo Hukum, Kadis PUPR, dan Kepala Badan Aset Daerah, sementara Bupati Adi Arnawa hadir bersama Kabag Tata Pemerintahan.

Baca Juga:

Dari pihak GWK hadir jajaran direksi, komisaris, dan staf.

Dalam pertemuan tersebut, Koster memerintahkan agar manajemen GWK segera membongkar tembok yang menghalangi akses warga, sesuai tuntutan masyarakat dan rekomendasi DPRD Bali.

Instruksi Koster selaras dengan Bupati Adi Arnawa, yaitu kepentingan rakyat di atas segalanya.

Baca Juga:

“Pembongkaran harus dimulai 1 Oktober 2025, agar warga bisa kembali menggunakan jalan yang sejak lama menjadi akses mereka.

Supaya aktivitas warga kembali normal,” kata Koster.

Koster memerintahkan agar manajemen GWK segera membongkar tembok yang menghalangi akses warga, sesuai tuntutan masyarakat dan rekomendasi DPRD Bali.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Koster gubernur koster Garuda Wisnu Kencana GWK Bupati Badung Adi Arnawa dprd bali DTW GWK tembok Bali desa ungasan

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Ricky Fajrin Menggila Meski tak Mencetak Gol, Statistiknya Luar Biasa - JPNN.com Bali

    Ricky Fajrin Menggila Meski tak Mencetak Gol, Statistiknya Luar Biasa

  2. Bali United Youth Siap Tampil di EPA Super League, Adopsi Metode Ekkono - JPNN.com Bali

    Bali United Youth Siap Tampil di EPA Super League, Adopsi Metode Ekkono

  3. Reyner Barusu Menyamai Rekor Rahmat Arjuna Hingga Tito, Responsnya Berkelas - JPNN.com Bali

    Reyner Barusu Menyamai Rekor Rahmat Arjuna Hingga Tito, Responsnya Berkelas

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU