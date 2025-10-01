JPNN.com

Rabu, 01 Oktober 2025 – 07:02 WIB
Jadwal Rahinan Umat Hindu Bali Oktober 2025: Tumpek Uduh & Hari Bhatara Sri - JPNN.com Bali
Ilustrasi umat Hindu Bali melakukan upacara rerahinan. Foto: menyali-buleleng.desa.id

bali.jpnn.com, DENPASAR - Rerahinan bagi umat Hindu di Bali merupakan peringatan hari-hari suci.

Rerahinan berasal dari kata rai yang berarti puncaknya hari, atau hari-hari yang dipandang penting dan suci.

Oleh karena pada hari-hari suci itulah kekuatan spiritual akan mengalir lebih besar dan deras yang merupakan kekuatan suci yang mengalir dari Ida Sanghyang Widhi Wasa.

Rerahinan itu diperingati atas dasar nilai moral spiritual dan tingkat kesadaran manusia atau umat itu sendiri dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya.

Selama bulan Oktober 2025, ada 18 kali rerahinan yang digelar umat Hindu di Bali dengan melakukan persembahyangan di merajan maupun sanggahnya masing-masing.

Berikut jadwal rerahinan umat Hindu Bali pada bulan Oktober 2025:         

Umat Hindu Bali selama bulan Oktober 2025 menggelar rerahinan 10 kali. Jadwal rerahinan umat Hindu, ada Hari Raya Bhatara Sri hingga Tumpek Uduh
