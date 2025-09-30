JPNN.com

JPNN.com Bali Bali Terkini Midea Gelar Konferensi Dealer Regional Asia Pasifik Perdana, Perkuat Pasar Global

Midea Gelar Konferensi Dealer Regional Asia Pasifik Perdana, Perkuat Pasar Global

Selasa, 30 September 2025 – 16:09 WIB
Midea Gelar Konferensi Dealer Regional Asia Pasifik Perdana, Perkuat Pasar Global - JPNN.com Bali
GM Midea Australia & New Zealand Ivan Ma, President of Midea Asia Pacific? Zeal Jiang, Kadis Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Putu Sumardiana, President Director of Midea Electronics Indonesia Jack Ding, GM Midea Electronics Singapore Henry saat penanaman terumbu karang di Bali. Foto: Source for JPNN

bali.jpnn.com, DENPASAR - Midea, produsen peralatan rumah tangga terbesar di dunia, menyelenggarakan konferensi dealer regional pertamanya di kawasan Asia Pasifik.

Konferensi ini menjadi wujud komitmen Midea dalam mendorong pertumbuhan pasar regional bersama para mitra lokal.

Presiden Midea APAC Zeal Jiang memaparkan strategi integrasi lokal Midea di kawasan Asia Pasifik.

Baca Juga:

Midea memiliki 63 pabrik global, termasuk sembilan di Thailand, Vietnam, dan Indonesia.

Pabrik di Thailand dinobatkan sebagai World Economic Forum Lighthouse Factory pertama di industri AC global, dan pabrik pertama di Asia Tenggara yang sepenuhnya terkoneksi 5G.

Dengan investasi sekitar USD 168 juta, pabrik ini ditargetkan menghasilkan enam juta unit per tahun pada 2026.

Baca Juga:

Didukung sistem AI untuk kontrol kualitas dan keselamatan kerja, pabrik ini mencatat penghematan energi hingga 40,2 per unit AC dan pengurangan emisi karbon hingga 68,3 persen.

Midea juga mengembangkan aplikasi Midea Club di seluruh Asia-Pasifik untuk mendukung teknisi dalam layanan seperti pengiriman, instalasi, pelatihan, dan garansi.

Midea, produsen peralatan rumah tangga terbesar di dunia, menyelenggarakan konferensi dealer regional pertamanya di kawasan Asia Pasifik.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Midea Midea Electronics Indonesia Asia Pasifik Konferensi Dealer Regional Asia Pasifik Pasar Global Bali terumbu karang

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Bali United Youth Siap Tampil di EPA Super League, Adopsi Metode Ekkono - JPNN.com Bali

    Bali United Youth Siap Tampil di EPA Super League, Adopsi Metode Ekkono

  2. Reyner Barusu Menyamai Rekor Rahmat Arjuna Hingga Tito, Responsnya Berkelas - JPNN.com Bali

    Reyner Barusu Menyamai Rekor Rahmat Arjuna Hingga Tito, Responsnya Berkelas

  3. Semen Padang Tertekan Setelah Keok, Eduardo Almeida: Seharusnya Bisa Unggul - JPNN.com Bali

    Semen Padang Tertekan Setelah Keok, Eduardo Almeida: Seharusnya Bisa Unggul

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU