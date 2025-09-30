Midea Gelar Konferensi Dealer Regional Asia Pasifik Perdana, Perkuat Pasar Global

bali.jpnn.com, DENPASAR - Midea, produsen peralatan rumah tangga terbesar di dunia, menyelenggarakan konferensi dealer regional pertamanya di kawasan Asia Pasifik.

Konferensi ini menjadi wujud komitmen Midea dalam mendorong pertumbuhan pasar regional bersama para mitra lokal.

Presiden Midea APAC Zeal Jiang memaparkan strategi integrasi lokal Midea di kawasan Asia Pasifik.

Midea memiliki 63 pabrik global, termasuk sembilan di Thailand, Vietnam, dan Indonesia.

Pabrik di Thailand dinobatkan sebagai World Economic Forum Lighthouse Factory pertama di industri AC global, dan pabrik pertama di Asia Tenggara yang sepenuhnya terkoneksi 5G.

Dengan investasi sekitar USD 168 juta, pabrik ini ditargetkan menghasilkan enam juta unit per tahun pada 2026.

Didukung sistem AI untuk kontrol kualitas dan keselamatan kerja, pabrik ini mencatat penghematan energi hingga 40,2 per unit AC dan pengurangan emisi karbon hingga 68,3 persen.

Midea juga mengembangkan aplikasi Midea Club di seluruh Asia-Pasifik untuk mendukung teknisi dalam layanan seperti pengiriman, instalasi, pelatihan, dan garansi.