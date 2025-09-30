SPAM Petanu Rusak, Denpasar Selatan Krisis Air Bersih, Wilayah Ini Terdampak

bali.jpnn.com, DENPASAR - Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Petanu, Gianyar, dilaporkan rusak.

Kerusakan SPAM Petanu menyebabkan sejumlah wilayah di Denpasar Selatan mengalami krisis air bersih.

Kerusakan SPAM Petanu mendapat perhatian langsung Direktur Utama Perumda Air Minum Tirta Sewakadarma Kota Denpasar I Putu Yasa.

I Putu Yasa langsung mengecek proses pengerjaan konstruksi bangunan air sementara (kisdam) di SPAM Petanu, Gianyar, Bali, Senin (29/9) kemarin.

“Gangguan produksi di SPAM Petanu membuat beberapa wilayah di Kecamatan Selatan, seperti Kelurahan Serangan, Suwung hingga Pelabuhan Benoa mengalami gangguan distribusi air,” ujar I Putu Yasa dilansir dari Antara.

I Putu Yasa mendorong BWS Bali Penida dan UPTD Pengelolaan Air Minum Petanu mempercepat proses perbaikan kisdam di SPAM Petanu agar proses produksi dan distribusi air segera pulih.

Menurut I Putu Yasa, proses pengerjaan kisdam untuk menampung air menuju intake sedang dilaksanakan dan segera rampung.

Kepala UPTD SPAM Petanu Kadek Sudiartini mengatakan proses pengerjaan kisdam di SPAM Petanu terus dikebut.