JPNN.com

JPNN.com Bali Bali Terkini Info Pemadaman Listrik di Bali Selasa (30/9), Cek Lokasi Ini!

Info Pemadaman Listrik di Bali Selasa (30/9), Cek Lokasi Ini!

Selasa, 30 September 2025 – 08:04 WIB
Info Pemadaman Listrik di Bali Selasa (30/9), Cek Lokasi Ini! - JPNN.com Bali
Petugas PLN mengecek meteran listrik. Foto: Antara/Humas PLN Sulselrabar

bali.jpnn.com, DENPASAR - PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) kembali melakukan pemadaman listrik untuk sementara waktu di sejumlah wilayah di Provinsi Bali.

Pemadaman listrik Selasa hari ini (30/9) terjadi di sejumlah titik di Provinsi Bali.

Pemadaman listrik ini diumumkan langsung PLN UID Bali di akun Instagram @plndistribusibali.

Baca Juga:

“Sehubungan dengan adanya upaya peningkatan keandalan pasokan listrik bagi masyarakat, kami sampaikan informasi bahwa PLN sedang melaksanakan kegiatan pemeliharaan dan penguatan jaringan distribusi listrik yang memerlukan pengaturan operasional atau manajemen beban,” tulis PLN UID Bali di reels akun @plndistribusibali

“Kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen kami untuk menyediakan layanan listrik yang andal kepada pelanggan.

Kami memahami ketidaknyamanan yang mungkin akan timbul dan terus melakukan upaya terbaik untuk meminimalisir dampaknya,” tulisnya lagi.

Baca Juga:

Berikut jadwal pemadaman listrik di Bali Minggu hari ini (30/9):

PLN UP3 Bali Selatan

PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) kembali melakukan pemadaman listrik untuk sementara waktu di sejumlah wilayah di Provinsi Bali.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Info Pemadaman Listrik Jadwal Pemadaman Listrik Hari Ini Jadwal Pemadaman Listrik Bali Jadwal Pemadaman Listrik pemadaman listrik PLN PT PLN Persero PLN UID Bali Bali

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Reyner Barusu Menyamai Rekor Rahmat Arjuna Hingga Tito, Responsnya Berkelas - JPNN.com Bali

    Reyner Barusu Menyamai Rekor Rahmat Arjuna Hingga Tito, Responsnya Berkelas

  2. Semen Padang Tertekan Setelah Keok, Eduardo Almeida: Seharusnya Bisa Unggul - JPNN.com Bali

    Semen Padang Tertekan Setelah Keok, Eduardo Almeida: Seharusnya Bisa Unggul

  3. Johnny Jansen Senang Bali United Keluar dari Tekanan, Puji Mental Pemain - JPNN.com Bali

    Johnny Jansen Senang Bali United Keluar dari Tekanan, Puji Mental Pemain

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU