Timezone Terus Berekspansi, Buka Venue Baru di Bali dan Lampung

bali.jpnn.com, DENPASAR - Timezone, pusat hiburan terkemuka di Asia Pacific, terus memperluas eksistensi di Indonesia dengan menghadirkan dua venue terbaru di September 2025.

Pengunjung kini bisa menikmati pengalaman bermain yang lebih seru di Timezone Lampung City Mall dan Timezone Trans Studio Mall Bali.

Kehadiran dua venue terbaru ini memperkuat komitmen berkelanjutan Timezone untuk terus berbagi kebahagiaan dan momen berharga dengan hiburan sosial kelas dunia bagi keluarga dan kerabat di seluruh Indonesia.

“Sejak awal, Timezone berkomitmen untuk menjadi ruang kebersamaan bagi keluarga dan sahabat.

Dengan hadirnya dua gerai terbaru di Lampung dan Bali, kami ingin membuka lebih banyak peluang bagi masyarakat untuk terhubung, merayakan momen spesial, dan menciptakan kenangan tak terlupakan,” ujar CEO Timezone Indonesia Naveen H dalam pernyataan resminya yang diterima redaksi.

“Pengunjung bisa menikmati keseruan bermain permainan favorit, menjajal berbagai atraksi baru, hingga tertawa bersama dalam suasana penuh kegembiraan,” imbuhnya.

Menurutnya, ekspansi ini bukan sekadar menghadirkan hiburan baru, melainkan memperkuat peran Timezone sebagai destinasi sosial yang menyatukan orang-orang di dunia nyata.

“Di tengah dominasi dunia digital, Timezone mengajak semua untuk kembali menikmati tawa, kebahagiaan, dan interaksi langsung yang hangat dan bermakna,” ucap Naveen H.