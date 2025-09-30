DPRD Bali Kesal dengan GWK, Minta Satpol PP Bongkar Tembok Penghalang Akses Warga

JPNN.com

Selasa, 30 September 2025 – 07:31 WIB
DPRD Bali minta manajemen GWK hadir menyoal tembok pembatas akses warga di Ungasan, Kuta Selatan, Badung. Foto: ANTARA/Ni Putu Putri Muliantari

bali.jpnn.com, DENPASAR - Ketua DPRD Bali Dewa Made Mahayadnya kesal dengan manajemen daya tarik wisata (DTW) Garuda Wisnu Kencana (GWK) yang dinilai tidak kooperatif.

DPRD Bali diketahui mengundang operator GWK, PT Alam Sutera Realty Tbk, untuk hadir langsung membahas tembok penghalang akses warga Banjar Giri Dharma, Desa Ungasan, Kuta Selatan, Badung.

“Apakah (manajemen) GWK akan menemui kami?

Kalau surat sudah banyak kami terima surat, tetapi orangnya tidak pernah ada nongol, itu masalahnya,” kata Ketua DPRD Bali Dewa Made Mahayadnya dilansir dari Antara.

Dewa Made Mahayadnya mengaku ingin kenal dengan pengelola GWK.

“Saya orang Bali, terpilih juga jadi DPRD di Bali oleh masyarakat Bali.

Saya juga ingin kenal dong siapa sih di GWK ini, sampai hari ini kami juga belum pernah menerima orang dari GWK, utusan-utusan saja,” imbuhnya.

Kasus penembokan di sepanjang Jalan Magadha itu sudah serius.

