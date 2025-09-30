Jadwal & Lokasi Upacara Piodalan di Bali Selasa (30/9), Lengkap!

JPNN.com

Selasa, 30 September 2025 – 06:38 WIB
Ilustrasi ida pedanda memimpin upacara piodalan. Foto: baliprov.go.id

bali.jpnn.com, DENPASAR - Selasa hari ini (30/9) berdasarkan kalender Bali masuk Anggara Kasih Kulantir.

Hari ini bertepatan dengan Kajeng Kliwon.

Hari ini, sejumlah pura dan merajan di Bali menggelar upacara piodalan alias Dewa Yadnya.

Upacara piodalan ini bertujuan untuk memulai pembersihan pada setiap Parahyangan.

Dilansir dari sejumlah literatur, piodalan diartikan sebagai perayaan hari jadi tempat suci.

Upacara ini menjadi kewajiban para krama Bali dalam rangka membayar utang ke Ida Hyang Widi Wasa beserta seluruh manifestasinya yang berstana (bersemayam) di Pura Kahyangan Desa.

Piodalan yang dilaksanakan di Pura Kahyangan Desa dilaksanakan setiap enam bulan sekali dan ada juga yang digelar setiap setahun sekali.

Tujuan upacara piodalan adalah mewujudkan kehidupan yang harmonis dan sejahtera. 

Jadwal upacara piodalan Pura di Bali Selasa (30/9) saat Anggara Kasih Kulantir: Tersebar di Sukawati, Tegalalang, Tabanan, Klungkung dan Bangli
