JPNN.com

JPNN.com Bali Bali Terkini Money Changer Ilegal di Bali Marak, Temuan BI Bejibun, Ini Ciri-cirinya

Money Changer Ilegal di Bali Marak, Temuan BI Bejibun, Ini Ciri-cirinya

Selasa, 30 September 2025 – 06:26 WIB
Money Changer Ilegal di Bali Marak, Temuan BI Bejibun, Ini Ciri-cirinya - JPNN.com Bali
Ilustrasi money changer di Bali. Money changer ilegal di Bali sangat marak. Foto: Source for JPNN

bali.jpnn.com, DENPASAR - Keberadaan money changer ilegal di Bali ternyata masih banyak.

Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Bali menemukan sebanyak 68 kegiatan usaha penukaran valuta asing bukan bank (KUPVA) alias money changer yang dilaporkan masyarakat karena diduga ilegal.

68 money changer itu dilaporkan masyarakat melalui kanal BI Patrol dan bank sentral.

Baca Juga:

Laporan itu kemudian ditindaklanjuti Bank Indonesia dengan melaporkannya ke Polda Bali.

“Keberadaan money changer berizin sangat penting untuk mendukung sektor pariwisata,” kata Kepala Divisi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali Henry Nosih Saturwa dilansir dari Antara.

Menurut Henry Nosih Saturwa, money changer bukan bank yang mengantongi izin dapat melindungi wisatawan dari risiko penipuan, praktik pencucian uang, maupun peredaran uang palsu.

Baca Juga:

Ciri-ciri money changer berizin, yakni memasang logo penyelenggara KUPVA berizin yang diterbitkan oleh Bank Indonesia.

Kemudian memasang sertifikat izin usaha yang diterbitkan oleh Bank Indonesia.

BI Perwakilan Bali menemukan sebanyak 68 kegiatan usaha penukaran valuta asing bukan bank (KUPVA) alias money changer yang diduga ilegal.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   money changer KUPVA Bank Indonesia Bali polda bali Money Changer Ilegal BI Perwakilan Bali

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Reyner Barusu Menyamai Rekor Rahmat Arjuna Hingga Tito, Responsnya Berkelas - JPNN.com Bali

    Reyner Barusu Menyamai Rekor Rahmat Arjuna Hingga Tito, Responsnya Berkelas

  2. Semen Padang Tertekan Setelah Keok, Eduardo Almeida: Seharusnya Bisa Unggul - JPNN.com Bali

    Semen Padang Tertekan Setelah Keok, Eduardo Almeida: Seharusnya Bisa Unggul

  3. Johnny Jansen Senang Bali United Keluar dari Tekanan, Puji Mental Pemain - JPNN.com Bali

    Johnny Jansen Senang Bali United Keluar dari Tekanan, Puji Mental Pemain

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU