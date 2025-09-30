JPNN.com

JPNN.com Bali Bali Terkini Kalender Bali Selasa (30/9): Baik membuat Sesikepan & Lubang Pemisah

Kalender Bali Selasa (30/9): Baik membuat Sesikepan & Lubang Pemisah

Selasa, 30 September 2025 – 05:37 WIB
Kalender Bali Selasa (30/9): Baik membuat Sesikepan & Lubang Pemisah - JPNN.com Bali
Ilustrasi kalender Bali Selasa 30 September 2025 bertepatan dengan Anggara Kasih Kulantir. Foto: Ali Mustofa/JPNN.com

bali.jpnn.com, DENPASAR - Selasa hari ini (30/9) berdasarkan kalender Bali masuk Anggara Kasih Kulantir.

Hari ini bertepatan dengan Kajeng Kliwon.

Sama seperti kalender Jawa, masyarakat Bali juga menggunakan kalender ini untuk berbagai keperluan, baik untuk menentukan hari baik, buruk dan lainnya.

Baca Juga:

Masyarakat Bali masih menggunakan kalender tersebut untuk acara keagamaan, usaha, pertanian, pernikahan atau kelahiran.

Meski mengadopsi sistem penanggalan Saka India, kalender Bali telah mengalami modifikasi sesuai dengan unsur lokal.

Pada kalender Bali terdapat pengalantaka sebagai acuan penetapan purnama dan tilem.

Baca Juga:

Melalui pengalantaka maka bisa menentukan hari baik (ala ayuning dewasa ayu) dan buruk (dewasa ala).

Penanggalan Bali juga tak lepas dari weweran yang dilakukan perhitungan dengan wuku sehingga dari pertemuan hari tersebut akan menentukan hari baik dan buruk untuk melakukan sesuatu.

Kalender Bali Selasa 30 September 2025 bertepatan dengan Anggara Kasih Kulantir: Hari baik membuat sesikepan & lubang pemisah
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   kalender Kalender Bali Hari Baik Membuat Sesikepan Lubang Pemisah Kalender Bali Selasa 30 September 2025 Hari Baik Kalender Bali Anggara Kasih Kulantir Dewasa Ayu kajeng kliwon Ala Ayuning Dewasa Ayu

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Reyner Barusu Menyamai Rekor Rahmat Arjuna Hingga Tito, Responsnya Berkelas - JPNN.com Bali

    Reyner Barusu Menyamai Rekor Rahmat Arjuna Hingga Tito, Responsnya Berkelas

  2. Semen Padang Tertekan Setelah Keok, Eduardo Almeida: Seharusnya Bisa Unggul - JPNN.com Bali

    Semen Padang Tertekan Setelah Keok, Eduardo Almeida: Seharusnya Bisa Unggul

  3. Johnny Jansen Senang Bali United Keluar dari Tekanan, Puji Mental Pemain - JPNN.com Bali

    Johnny Jansen Senang Bali United Keluar dari Tekanan, Puji Mental Pemain

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU