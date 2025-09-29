Investor Korea Tertarik Investasi Kapal Pesiar Wisata di Danau Batur Bali

bali.jpnn.com, BANGLI - Pesona Danau Batur yang berada di Kecamatan Kintamani, Bangli, Bali, menarik minat investor luar negeri.

Salah satunya investor dari Korea Selatan yang berminat berinvestasi kapal pesiar wisata bertenaga ramah lingkungan yang beroperasi di Danau Batur, Kintamani.

“Ini adalah bukti Bangli memiliki potensi yang menarik bagi investor,” kata Bupati Bangli Sang Nyoman Sedana Arta dilansir dari Antara.

Menurut Bupati Bangli, investasi yang ditawarkan memiliki konsep ramah lingkungan, yaitu kapal pesiar memanfaatkan energi terbarukan seperti hidrogen, gas alam cair (LNG), dan energi surya.

“Ini solusi untuk pariwisata masa depan yang lebih berkelanjutan, mengurangi jejak karbon, dan memungkinkan eksplorasi destinasi ramah lingkungan di Danau Batur, danau terbesar di Bali,” ujar Bupati Bangli.

Selain wisata kapal pesiar ramah lingkungan, investor Korea juga berminat menyediakan wahana olahraga air bertenaga listrik, kereta wisata listrik, sky capsule, dan rail bike.

Ketertarikan itu ditunjukkan melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara perusahaan daerah (BUMD) Kabupaten Bangli, PT Bukthi Mukthi Bhakti (BMB) dengan investor asal Korea Selatan, PT GMS Invest International.

Penandatanganan berlangsung di Ruang Bupati Bangli.