Menko Airlangga Apresiasi Penanganan Banjir di Bali, Sorot Penanganan Sampah

bali.jpnn.com, JAKARTA - Gubernur Bali Wayan Koster beraudiensi dengan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, tengah pekan lalu di Jakarta.

Dalam pertemuan tersebut Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengapresiasi upaya upaya cepat Gubernur Koster menangani bencana banjir yang melanda Bali pada Rabu (10/9) lalu.

“Dalam pertemuan tersebut saya melaporkan mengenai kejadian banjir dan dampaknya di Bali yang sudah bisa diatasi dengan cepat.

Situasi saat ini sudah normal kembali," kata Gubernur Koster mengeklaim.

Koster melaporkan upaya cepat dan tepat sasaran yang telah dilakukan saat banjir dan pasca-bencana. Para korban terutama pedagang di pasar Badung dan Kumbasari langsung mendapatkan santunan dan ganti rugi.

"Para korban jiwa sudah diberi santunan oleh pemerintah.

Para pedagang di Pasar Badung dan Kumbasari semuanya sudah mendapat ganti rugi," ujar Koster.

Menko Airlangga langsung memberikan respons positif terhadap upaya cepat dan tepat sasaran yang telah dilakukan Koster beserta jajaran dan tim gabungan.