Pertamuda Seed & Scale 2025: Pertamina Rilis 89 Peserta Lulus Tahap Elevator Pitch

Minggu, 28 September 2025 – 17:06 WIB
Para peserta mengikuti bootcamp dan demoday di Pertamuda Seed and Scale 2024. Foto: Pertamina for JPNN

bali.jpnn.com, JAKARTA - PT Pertamina (Persero) resmi mengumumkan daftar peserta calon wirausahawan muda yang berhasil melaju ke tahap Elevator Pitch dalam ajang kompetisi ide bisnis dan startup mahasiswa Pertamuda Seed & Scale 2025.

Dari total 3.586 pendaftar yang berasal dari 759 kampus di 35 provinsi, hasil seleksi kurasi menghasilkan 89 peserta lulus ke babak elevator pitch.

Perinciannya, masing-masing 40 peserta dari kategori Early Stage Startup, dan 49 peserta dari kategori Energy Founder.

Hasil kurasi ini mencerminkan keterwakilan nasional yang cukup luas.

Para peserta yang lulus berasal dari 42 kampus yang tersebar di 14 provinsi di Indonesia dengan lima kampus di Pulau Jawa menjadi penyumbang peserta terbanyak.

Perinciannya, ITS (Jawa Timur) 10 peserta, ITB (Jawa Barat) delapan peserta, UNDIP (Jawa Tengah) tujuh peserta, UGM (DI Yogyakarta) enam peserta, dan UNIBRAW (Jawa Timur) sebanyak enam peserta.

Sisanya merupakan representasi dari kampus-kampus di Sumatera, Sulawesi, Bali, Aceh, Lampung, hingga Jambi.

Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero), Fadjar Djoko Santoso, menyampaikan apresiasi atas semangat luar biasa para mahasiswa calon wirausahawan dari seluruh Indonesia yang telah berpartisipasi.

