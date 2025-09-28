JPNN.com

JPNN.com Bali Bali Terkini Badung Normalisasi Tukad Mati, Pasang Trash Rack di Alur Sungai

Badung Normalisasi Tukad Mati, Pasang Trash Rack di Alur Sungai

Minggu, 28 September 2025 – 16:54 WIB
Badung Normalisasi Tukad Mati, Pasang Trash Rack di Alur Sungai - JPNN.com Bali
Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa saat meninjau keadaan sungai di Badung, Bali. Foto: ANTARA/HO-Humas Pemkab Badung

bali.jpnn.com, BADUNG - Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa mengatakan pemerintah terus melakukan normalisasi sekaligus penataan di kawasan Tukad Mati.

Langkah ini sebagai upaya untuk mencegah terjadinya bencana banjir seperti yang terjadi pada Rabu (10/9) lalu.

Dinas PUPR Badung rutin melakukan pengerukan sedimentasi agar aliran sungai tetap lancar dan bebas sampah,” ujar Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa dilansir dari Antara.

Baca Juga:

Bupati Badung mengaku membutuhkan kerja sama dari sejumlah pihak terkait dalam upaya tersebut.

Pasalnya, aliran Tukad Mati juga melintasi wilayah lintas kabupaten/kota lainnya.

Menurut Bupati Badung, pemerintah tidak bisa bekerja sendiri tanpa dukungan masyarakat.

Baca Juga:

Oleh karena itu, pemerintah menghimbau agar masyarakat tidak membuang sampah sembarangan ke sungai.

Bupati Adi Arnawa menjelaskan selain melakukan normalisasi pihaknya juga akan menata kawasan sekitar sungai untuk dikembangkan menjadi ruang rekreasi masyarakat.

Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa mengatakan pemerintah terus melakukan normalisasi sekaligus penataan di kawasan Tukad Mati.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   badung Tukad Mati Normalisasi Tukad Mati banjir Bali Dinas PUPR Badung Sedimentasi Tukad Mati Bupati Badung Adi Arnawa

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Semen Padang Tertekan Setelah Keok, Eduardo Almeida: Seharusnya Bisa Unggul - JPNN.com Bali

    Semen Padang Tertekan Setelah Keok, Eduardo Almeida: Seharusnya Bisa Unggul

  2. Johnny Jansen Senang Bali United Keluar dari Tekanan, Puji Mental Pemain - JPNN.com Bali

    Johnny Jansen Senang Bali United Keluar dari Tekanan, Puji Mental Pemain

  3. Irfan Jaya Sedih Bali United Terlempar dari Posisi 10 Besar - JPNN.com Bali

    Irfan Jaya Sedih Bali United Terlempar dari Posisi 10 Besar

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU