JPNN.com

JPNN.com Bali Bali Terkini BBS 2025 Kembali Bergulir Akhir Oktober, Sorot IP dan Perlindungan Data Pribadi

BBS 2025 Kembali Bergulir Akhir Oktober, Sorot IP dan Perlindungan Data Pribadi

Sabtu, 27 September 2025 – 19:11 WIB
BBS 2025 Kembali Bergulir Akhir Oktober, Sorot IP dan Perlindungan Data Pribadi - JPNN.com Bali
Ketua Penyelenggara BBS 2025 I Gede Rahman Desyanta (tengah) memberi keterangan kepada awak media didampungi Direktur Eksekutif Bali Blockchain Center I Komang Triska Ananda Dilivianugrah dan Direktur Program Bali Blockchain Center I Wayan Adi Wikantara di Denpasar, Sabtu (27/9). Foto: Ali Mustofa/JPNN

bali.jpnn.com, DENPASAR - Bali Blockchain Summit (BBS) 2025 kembali bergulir di Kota Denpasar.

Dharma Negara Alaya, Denpasar, bakal menjadi tuan rumah BBS 2025 yang dijadwalkan bergulir pada 30 – 31 Oktober mendatang.

BBS 2025 menjadi forum internasional yang mempertemukan pemerintah, pelaku industri, akademisi, komunitas teknologi, hingga media dalam satu panggung besar.

Baca Juga:

BBS 2025 mengusung tema “Blockchain for Protection and Sustainability: Building Digital Trust for @ Sustainable Future”.

Ketua Penyelenggara BBS 2025 I Gede Rahman Desyanta mengatakan acara ini ingin mengajak Indonesia melihat blockchain bukan sekadar teknologi finansial, melainkan fondasi penting untuk membangun masa depan digital yang lebih aman, transparan, dan berkelanjutan.

“Blockchain sering diidentikkan dengan crypto, padahal potensinya lebih besar, mulai dari perlindungan data pribadi, keberlanjutan hingga cyber security,” ujar I Gede Rahman Desyanta di Denpasar, Sabtu (27/9).

Baca Juga:

Menurut Gede Anta, sapaan akrabnya, 2024 menjadi titik balik ketika blockchain untuk pertama kalinya menjadi bahasan para pimpinan daerah, kementerian hingga masyarakat global.

“Tahun ini tantangannya bukan lagi teknologi, tetapi regulasi dan komitmen pemangku kebijakan terhadap pengembangan blockchain,” kata Gede Anta.

Blockchain sering diidentikkan dengan crypto, padahal potensinya lebih besar, mulai dari perlindungan data pribadi, keberlanjutan hingga cyber security
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Blockchain Teknologi Blockchain Bali Blackchain Summit Bali Blockchain Summit 2025 BBS 2025 Denpasar Bali Intelektual Property Cyber Security perlindungan data pribadi

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Semen Padang Tertekan Setelah Keok, Eduardo Almeida: Seharusnya Bisa Unggul - JPNN.com Bali

    Semen Padang Tertekan Setelah Keok, Eduardo Almeida: Seharusnya Bisa Unggul

  2. Johnny Jansen Senang Bali United Keluar dari Tekanan, Puji Mental Pemain - JPNN.com Bali

    Johnny Jansen Senang Bali United Keluar dari Tekanan, Puji Mental Pemain

  3. Irfan Jaya Sedih Bali United Terlempar dari Posisi 10 Besar - JPNN.com Bali

    Irfan Jaya Sedih Bali United Terlempar dari Posisi 10 Besar

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU