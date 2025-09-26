JPNN.com

JPNN.com Bali Bali Terkini Kalender Bali Jumat (26/9): Baik untuk Pekerjaan yang Memakai Api, Kecuali

Kalender Bali Jumat (26/9): Baik untuk Pekerjaan yang Memakai Api, Kecuali

Jumat, 26 September 2025 – 06:56 WIB
Kalender Bali Jumat (26/9): Baik untuk Pekerjaan yang Memakai Api, Kecuali - JPNN.com Bali
Ilustrasi kalender Bali Jumat 26 September 2025 bertepatan dengan Sukra Umanis Ukir. Foto: Kalender Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Jumat hari ini (26/9) berdasarkan kalender Bali masuk Sukra Umanis Ukir.

Sama seperti kalender Jawa, masyarakat Bali juga menggunakan kalender ini untuk berbagai keperluan, baik untuk menentukan hari baik, buruk dan lainnya.

Masyarakat Bali masih menggunakan kalender tersebut untuk acara keagamaan, usaha, pertanian, pernikahan atau kelahiran.

Baca Juga:

Meski mengadopsi sistem penanggalan Saka India, kalender Bali telah mengalami modifikasi sesuai dengan unsur lokal.

Pada kalender Bali terdapat pengalantaka sebagai acuan penetapan purnama dan tilem.

Melalui pengalantaka maka bisa menentukan hari baik (ala ayuning dewasa ayu) dan buruk (dewasa ala).

Baca Juga:

Penanggalan Bali juga tak lepas dari weweran yang dilakukan perhitungan dengan wuku sehingga dari pertemuan hari tersebut akan menentukan hari baik dan buruk untuk melakukan sesuatu.

Berikut ala ayuning dewasa ayu pada Jumat hari ini (26/9) dilansir dari kalenderbali.org:

Kalender Bali Jumat 26 September 2025 bertepatan dengan Sukra Umanis Ukir: Hari baik untuk segala pekerjaan yang memakai api & membuat kendang
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   kalender Kalender Bali Sukra Umanis Ukir Dewasa Ayu Kalender Bali Jumat 26 September 2025 Hari Baik Kalender Bali Hari Baik untuk Pekerjaan yang Menggunakan Api Ala Ayuning Dewasa Ayu

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Irfan Jaya Sedih Bali United Terlempar dari Posisi 10 Besar - JPNN.com Bali

    Irfan Jaya Sedih Bali United Terlempar dari Posisi 10 Besar

  2. Boris Kopitovic Terkenang Momen Bungkam Semen Padang Musim Lalu, ini Targetnya - JPNN.com Bali

    Boris Kopitovic Terkenang Momen Bungkam Semen Padang Musim Lalu, ini Targetnya

  3. Johnny Jansen Sedih 2 Pemain Asing Absen Kontra Semen Padang, Sulit - JPNN.com Bali

    Johnny Jansen Sedih 2 Pemain Asing Absen Kontra Semen Padang, Sulit

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU