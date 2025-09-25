Epson Rilis Printer dan Scanner Baru di Jakarta, Praktis, Cepat & Ramah Lingkungan

JPNN.com

Kamis, 25 September 2025 – 20:35 WIB
Epson Indonesia merilis produk baru printer dan scanner di Jakarta. Foto: Epson for JPNN

bali.jpnn.com, JAKARTA - Epson, pemimpin global dalam solusi pencetakan dan pemindaian, kembali menegaskan komitmennya dalam menghadirkan teknologi yang mendukung efisiensi, keberlanjutan, dan transformasi digital melalui peluncuran lini produk terbaru tahun 2025.

Dari scanner ringkas hingga printer multifungsi kelas bisnis, Epson menawarkan solusi lengkap yang membantu perusahaan mengoptimalkan alur kerja, mengurangi biaya operasional, dan mempercepat transisi menuju operasional yang ramah lingkungan.

Sebagai produsen global, Epson terus berkontribusi terhadap perkembangan industri di Indonesia melalui dua pabrik yang telah beroperasi lebih dari 30 tahun, yaitu PT Indonesia Epson Industry (IEI) di Cikarang, Jawa Barat dan PT Epson Batam (PEB) di Batam.

Kedua pabrik memproduksi printer dan komponen habis pakai baik untuk pasar domestik dan ekspor.

Keberadaan fasilitas ini memperkuat posisi Epson sebagai mitra strategis bagi pelaku bisnis serta Pemerintah Republik Indonesia dalam mengingkatkan konsumsi Produk Dalam Negeri (PDN) yang sekaligus berkontribusi langsung mendukung pertumbuhan ekonomi bangsa.

“Epson terus memperkuat perannya sebagai mitra strategis Indonesia dengan memproduksi printer dan komponen di Cikarang dan Batam, mendukung konsumsi Produk Dalam Negeri dan mendorong kemajuan ekonomi bangsa,” ujar Managing Director Epson Indonesia Ng Ngee Khiang.

Epson memastikan produk-produk ber-TKDN dengan makna yang sebenarnya (Genuine TKDN) dengan keberadaan investasi secara langsung melalui dua buah pabrik yang dimiliki oleh Epson sendiri, serta melaksanakan proses produksi oleh lebih dari 10.000 karyawan.

Dengan produksi dalam negeri, Epson memastikan setiap produk yang dirancang seperti printer dan scanner dapat memenuhi standar lokal, kualitas tinggi, serta mendukung Industrialisasi Nasional.

