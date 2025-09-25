JPNN.com

JPNN.com Bali Bali Terkini Viral ASN di Bali tak Lagi Terima Uang Makan, Kadinkes: Memang Tidak Ada!

Viral ASN di Bali tak Lagi Terima Uang Makan, Kadinkes: Memang Tidak Ada!

Kamis, 25 September 2025 – 13:05 WIB
Viral ASN di Bali tak Lagi Terima Uang Makan, Kadinkes: Memang Tidak Ada! - JPNN.com Bali
Ilustrasi CPNS ASN dan PPPK. Ilustrasi Foto: Humas Kemendagri

bali.jpnn.com, DENPASAR - Para aparatur sipil negara (ASN) hingga pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) mulai berani bersuara terkait ketidakadilan yang mereka terima selama bekerja di institusi pemerintah.

Setelah bersuara gegara kewajiban donasi banjir, para ASN di Bali kini mengangkat uang maka yang tidak lagi mereka terima.

Tidak adanya uang makan juga dialami para tenaga Kesehatan yang bekerja di rumah sakit di bawah naungan Dinas Kesehatan Bali.

Baca Juga:

Sama seperti sebelumnya, pakrimik alias keluhan para ASN di Bali itu disuarakan melalui media sosial dan ramai diperbincangkan warganet.

Isu itu pun sampai ke telinga Kepala Dinas Kesehatan Bali dr I Nyoman Gde Anom.

Kadinkes Bali mengatakan sejak 2021 tidak ada lagi alokasi anggaran uang makan bagi pegawai yang bertugas di lingkup Dinas Kesehatan, termasuk rumah sakit yang berada di bawah naungan Pemprov Bali.

Baca Juga:

“Memang tidak dianggarkan. Jangan diartikan anggarannya ada, tetapi tidak dibayar atau dicairkan,” ujar dokter I Nyoman Gde Anom, Kamis (25/9).

Viral ASN di Bali tak Lagi Terima Uang Makan, Kadinkes: Memang Tidak Ada!

Tidak adanya uang makan juga dialami para tenaga Kesehatan yang bekerja di rumah sakit di bawah naungan Dinas Kesehatan Bali.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   viral ASN PPPK pemprov bali dinas kesehatan bali Uang Makan Kadinkes Bali dr I Nyoman Gde Anom

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Semen Padang Pincang, Eduardo Almeida Cemas 2 Pemain Andalan Cedera - JPNN.com Bali

    Semen Padang Pincang, Eduardo Almeida Cemas 2 Pemain Andalan Cedera

  2. Jo Jansen Boyong Pemain Terbaik ke Padang, Kadek Arel Buka Suara - JPNN.com Bali

    Jo Jansen Boyong Pemain Terbaik ke Padang, Kadek Arel Buka Suara

  3. H2H Semen Padang vs Bali United: Jo Jansen Dibayangi Rekor Teco - JPNN.com Bali

    H2H Semen Padang vs Bali United: Jo Jansen Dibayangi Rekor Teco

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU