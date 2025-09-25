Tim SAR Sisir Pantai Legian Cari Bule Inggris, Kerahkan Jetski Hingga Helikopter

bali.jpnn.com, DENPASAR - Tim SAR gabungan kembali menyisir perairan Pantai Legian, Kuta, Badung, Bali, Kamis (25/9) mencari warga negara asing (WNA) asal Inggris yang hilang terseret arus saat berenang, Rabu (24/9) kemarin sore.

Bule Inggris Harrison Edward Nada Kontounas (23) dilaporkan terseret arus saat berenang di Pantai Legian, seusai berolahraga bersama teman-temannya.

Sebelum insiden terjadi, korban bersama dua temannya nekat berenang di sekitar bendera merah, tanda larangan berenang.

Namun, mereka nekat berenang. Dari tiga orang korban, dua selamat, sementara Harrison Edward Nada Kontounas hilang terseret arus Pantai Legian.

Pada pencarian hari kedua, Kamis hari ini (25/9), Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar (Basarnas Bali) bergerak sejak pagi pukul 07.15 WITA.

SRU 1 menuju Pantai Legian lokasi awal korban tenggelam.

SRU lainnya menuju Pantai Kelan untuk pergerakan rubber boat pada pukul 07.45 WITA.

Dari hasil koordinasi dengan pihak SGI Air Bali, selanjutnya diterbangkan helikopter Bell 407 GXP Registration PK - ZGI.