Alih Fungsi Lahan di Bali Masif, Dukungan Pertamina untuk Uma Palak Festival Sangat Berarti

bali.jpnn.com, DENPASAR - Pertamina Patra Niaga Aviation Fuel Terminal Ngurah Rai hadir sebagai mitra bagi petani lokal di tengah ancaman alih fungsi lahan yang menggerus subak di Bali.

Dukungan ini diwujudkan lewat pendampingan kelompok petani subak perkotaan melalui program CSR Uma Palak Lestari.

Kelompok Usaha Bersama (KUB) Uma Palak Lestari yang merupakan kelompok binaan dalam program CSR Uma Palak Lestari.

KUB menyelenggarakan Uma Palak Festival 2025, sebuah perayaan Hari Tani Nasional yang berlangsung di Ekowisata Uma Palak Lestari, Subak Sembung, Kelurahan Peguyangan, Denpasar Selatan.

Festival ini bukan sekadar perayaan, melainkan bentuk penegasan sikap komunitas petani terhadap laju konversi lahan sawah yang semakin masif.

Berdasarkan data Dinas Pertanian Kota Denpasar, sepanjang 2023 hingga 2024 terjadi penyusutan lahan pertanian hingga 100 hektare akibat alih fungsi lahan.

Saat ini, lahan baku pertanian yang tersisa di Denpasar hanya sekitar 2.000 hektare dan dari jumlah tersebut, 1.000 hektare telah ditetapkan sebagai lahan pertanian abadi melalui Peraturan Daerah, yang tidak dapat diubah peruntukannya.

Secara lebih luas, Bali kehilangan sekitar 750 hektare sawah setiap tahun.