JPNN.com

JPNN.com Bali Bali Terkini Kalender Bali Kamis (25/9): Baik Melakukan Hal Gaib & Memberikan Petuah

Kalender Bali Kamis (25/9): Baik Melakukan Hal Gaib & Memberikan Petuah

Kamis, 25 September 2025 – 05:29 WIB
Kalender Bali Kamis (25/9): Baik Melakukan Hal Gaib & Memberikan Petuah - JPNN.com Bali
Ilustrasi kalender Bali Kamis 25 September 2025 bertepatan dengan Wraspati Kliwon Ukir. Foto: Ali Mustofa/JPNN.com

bali.jpnn.com, DENPASAR - Kamis hari ini (25/9) berdasarkan kalender Bali masuk Wraspati Kliwon Ukir.

Sama seperti kalender Jawa, masyarakat Bali juga menggunakan kalender ini untuk berbagai keperluan, baik untuk menentukan hari baik, buruk dan lainnya.

Masyarakat Bali masih menggunakan kalender tersebut untuk acara keagamaan, usaha, pertanian, pernikahan atau kelahiran.

Baca Juga:

Meski mengadopsi sistem penanggalan Saka India, kalender Bali telah mengalami modifikasi sesuai dengan unsur lokal.

Pada kalender Bali terdapat pengalantaka sebagai acuan penetapan purnama dan tilem.

Melalui pengalantaka maka bisa menentukan hari baik (ala ayuning dewasa ayu) dan buruk (dewasa ala).

Baca Juga:

Penanggalan Bali juga tak lepas dari weweran yang dilakukan perhitungan dengan wuku sehingga dari pertemuan hari tersebut akan menentukan hari baik dan buruk untuk melakukan sesuatu.

Berikut ala ayuning dewasa ayu pada Kamis hari ini (25/9) dilansir dari kalenderbali.org:

Kalender Bali Kamis 25 September 2025 bertepatan dengan Wraspati Kliwon Ukir: Hari baik melakukan hal gaib & memberikan petuah
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   kalender Kalender Bali Hari Baik Melakukan Hal Gaib Hal Baik Memberikan Petuqh Hari Baik Kalender Bali Kalender Bali Kamis 25 September 2025 Dewasa Ayu Wraspati Kliwon Ukir Ala Ayuning Dewasa Ayu

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Semen Padang Pincang, Eduardo Almeida Cemas 2 Pemain Andalan Cedera - JPNN.com Bali

    Semen Padang Pincang, Eduardo Almeida Cemas 2 Pemain Andalan Cedera

  2. Jo Jansen Boyong Pemain Terbaik ke Padang, Kadek Arel Buka Suara - JPNN.com Bali

    Jo Jansen Boyong Pemain Terbaik ke Padang, Kadek Arel Buka Suara

  3. H2H Semen Padang vs Bali United: Jo Jansen Dibayangi Rekor Teco - JPNN.com Bali

    H2H Semen Padang vs Bali United: Jo Jansen Dibayangi Rekor Teco

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU