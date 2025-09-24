Pesan Koster ke Pansus TRAP Tegas: Jangan Takut Para Beking

bali.jpnn.com, DENPASAR - Gubernur Wayan Koster meminta Panitia Khusus Tata Ruang Aset dan Perizinan (Pansus TRAP) DPRD Bali tak takut dengan para beking alias penyokong proyek infrastruktur yang melanggar.

Pesan itu disampaikan Koster saat bertemu Pansus TRAP DPRD Bali.

Pesan itu kembali diulang Ketua Pansus TRAP DPRD Bali Made Suparta kemarin (23/9).

Menurut Made Suparta, Koster menyampaikan pesan kepada Pansus TRAP saat bertemu Senin (22/9) lalu setelah ada laporan yang masuk ada beking yang bermain di sejumlah proyek infrastruktur di Bali.

“Ada laporan-laporan kepada kami pansus dan kepada beliau (gubernur).

Gubernur berpesan, sudahlah jangan pernah takut dalam menjalankan tugas-tugas pokok dan fungsi pemerintahan, terutama dalam konteks mengurus kepentingan masyarakat dan Bali,” kata Made Suparta dilansir dari Antara.

Pansus TRAP DPRD Bali baru dibentuk dua minggu terakhir.

Namun, Pansus TRAP telah mendalami sejumlah bangunan di Bali yang memicu banjir.