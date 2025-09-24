JPNN.com

JPNN.com Bali Bali Terkini Kalender Bali Rabu (24/9): Baik untuk Dewasa Pernikahan, Membangun & Berlatih

Kalender Bali Rabu (24/9): Baik untuk Dewasa Pernikahan, Membangun & Berlatih

Rabu, 24 September 2025 – 05:25 WIB
Kalender Bali Rabu (24/9): Baik untuk Dewasa Pernikahan, Membangun & Berlatih - JPNN.com Bali
Ilustrasi kalender Bali Rabu 24 September 2025 bertepatan dengan Buda Wage Ukir. Foto: Kalender Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Rabu hari ini (24/9) berdasarkan kalender Bali masuk Buda Wage Ukir.

Sama seperti kalender Jawa, masyarakat Bali juga menggunakan kalender ini untuk berbagai keperluan, baik untuk menentukan hari baik, buruk dan lainnya.

Masyarakat Bali masih menggunakan kalender tersebut untuk acara keagamaan, usaha, pertanian, pernikahan atau kelahiran.

Baca Juga:

Meski mengadopsi sistem penanggalan Saka India, kalender Bali telah mengalami modifikasi sesuai dengan unsur lokal.

Pada kalender Bali terdapat pengalantaka sebagai acuan penetapan purnama dan tilem.

Melalui pengalantaka maka bisa menentukan hari baik (ala ayuning dewasa ayu) dan buruk (dewasa ala).

Baca Juga:

Penanggalan Bali juga tak lepas dari weweran yang dilakukan perhitungan dengan wuku sehingga dari pertemuan hari tersebut akan menentukan hari baik dan buruk untuk melakukan sesuatu.

Berikut ala ayuning dewasa ayu pada Rabu hari ini (24/9) dilansir dari kalenderbali.org:

Kalender Bali Rabu 24 September 2025 bertepatan dengan Buda Wage Ukir: Hari baik untuk dewasa pernikahan, membangun & berlatih
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   kalender Kalender Bali Dewasa Pernikahan Dewasa Ayu Hari Baik Membangun Hari Baik Berlatih Kalender Bali Rabu 24 September 2025 Buda Wage Ukir Ala Ayuning Dewasa Ayu Hari Baik Kalender Bali

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Kadek Arel Kecewa Berat, Puji Sportivitas Suporter Bali United - JPNN.com Bali

    Kadek Arel Kecewa Berat, Puji Sportivitas Suporter Bali United

  2. Polisi Ungkap Penyebab Kematian 2 Suporter PSIM Sebelum Kontra Bali United - JPNN.com Bali

    Polisi Ungkap Penyebab Kematian 2 Suporter PSIM Sebelum Kontra Bali United

  3. Bali United Inkonsisten, Tekan Alarm Bahaya, Johnny Jansen Buka Suara - JPNN.com Bali

    Bali United Inkonsisten, Tekan Alarm Bahaya, Johnny Jansen Buka Suara

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU