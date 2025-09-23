Ombudsman Sentil Aksi Sekda Memarahi ASN Buntut Donasi Banjir: Silakan Lapor!

bali.jpnn.com, DENPASAR - Video Sekda Bali Dewa Made Indra memarahi aparatur sipil negara (ASN) buntut terbongkarnya edaran donasi banjir sampai ke telinga Ombudsman Perwakilan Bali.

Kepala Kantor Ombudsman Perwakilan Bali Ni Nyoman Sri Widhiyanti meminta ASN Pemprov Bali melapor jika mendapat intervensi terkait pengumpulan donasi pasca-banjir besar.

“Kalau ada ASN atau PPPK yang mendapat ancaman, misalnya jika nama-namanya untuk dikumpulkan yang tidak menyumbang, dan kemudian nanti akan adanya sanksi silakan melapor.

Kami terbuka,” kata Ni Nyoman Sri Widhiyanti dilansir dari Antara.

Ni Nyoman Sri Widhiyanti memastikan Ombudsman Bali akan merahasiakan identitas pelapor.

Pasalnya, laporan yang masuk sangat berguna bagi ombudsman dalam menjalankan pemeriksaan atas kasus ini.

Ombudsman belum bisa melangkah lebih jauh jika tak ada laporan.

Ombudsman sementara hanya berpatokan pada unggahan-unggahan media sosial.