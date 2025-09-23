Sumber Daya Batu Bara Indonesia 31,9 Miliar Ton, Target Setor PNPB Rp 123 Triliun

bali.jpnn.com, JIMBARAN - Indonesia kaya sumber daya batu bara.

Berdasar data terbaru Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), sumber daya batu bara Indonesia saat ini mencapai 31,9 miliar ton.

Di Indonesia, jumlah perusahaan tambang saat ini mencapai 959.

Fakta tersebut terungkap saat acara Fastmarkets CT Asia 2025 yang diselenggarakan Asosiasi Pertambangan Batu Bara Indonesia dan Indonesian Coal Mining Association (APBI-ICMA) di Jimbaran, Kuta Selatan, Badung, Bali, Senin (22/) kemarin.

Fastmarkets CT Asia 2025 adalah konferensi tahunan industri batu bara terbesar skala internasional yang mempertemukan pelaku usaha, pemerintah dan pemangku kepentingan terkait untuk membahas perkembangan pasar, kebijakan dan arah industri ke depan.

Menurut Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Dirjen Minerba) Kementerian ESDM Tri Winarno, jumlah tersebut menempatkan Indonesia sebagai negara yang memiliki perusahaan tambang batu bara terbanyak di dunia.

Tri Winarno mengatakan dengan jumlah perusahaan tambang sebanyak itu, Indonesia mampu memproduksi batu bara rata-rata di atas 700 juta ton pada 2023.

“Pada 2024 bisa memproduksi 836 juta ton dan saat ini targetnya 739 juta ton," kata Tri Winarno dilansir dari Antara.