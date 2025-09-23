JPNN.com

JPNN.com Bali Bali Terkini Sumber Daya Batu Bara Indonesia 31,9 Miliar Ton, Target Setor PNPB Rp 123 Triliun

Sumber Daya Batu Bara Indonesia 31,9 Miliar Ton, Target Setor PNPB Rp 123 Triliun

Selasa, 23 September 2025 – 15:53 WIB
Sumber Daya Batu Bara Indonesia 31,9 Miliar Ton, Target Setor PNPB Rp 123 Triliun - JPNN.com Bali
Ilustrasi pengiriman batu bara untuk pasokan energi. Foto: Antara

bali.jpnn.com, JIMBARAN - Indonesia kaya sumber daya batu bara.

Berdasar data terbaru Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), sumber daya batu bara Indonesia saat ini mencapai 31,9 miliar ton.

Di Indonesia, jumlah perusahaan tambang saat ini mencapai 959.

Baca Juga:

Fakta tersebut terungkap saat acara Fastmarkets CT Asia 2025 yang diselenggarakan Asosiasi Pertambangan Batu Bara Indonesia dan Indonesian Coal Mining Association (APBI-ICMA) di Jimbaran, Kuta Selatan, Badung, Bali, Senin (22/) kemarin.

Fastmarkets CT Asia 2025 adalah konferensi tahunan industri batu bara terbesar skala internasional yang mempertemukan pelaku usaha, pemerintah dan pemangku kepentingan terkait untuk membahas perkembangan pasar, kebijakan dan arah industri ke depan.

Menurut Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Dirjen Minerba) Kementerian ESDM Tri Winarno, jumlah tersebut menempatkan Indonesia sebagai negara yang memiliki perusahaan tambang batu bara terbanyak di dunia.

Baca Juga:

Tri Winarno mengatakan dengan jumlah perusahaan tambang sebanyak itu, Indonesia mampu memproduksi batu bara rata-rata di atas 700 juta ton pada 2023.

“Pada 2024 bisa memproduksi 836 juta ton dan saat ini targetnya 739 juta ton," kata Tri Winarno dilansir dari Antara.

Berdasar data terbaru Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), sumber daya batu bara Indonesia saat ini mencapai 31,9 miliar ton.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   batu bara Indonesia Fastmarkets CT Asia 2025 Bali Kementerian ESDM PNBP Sektor Minerba

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Kadek Arel Kecewa Berat, Puji Sportivitas Suporter Bali United - JPNN.com Bali

    Kadek Arel Kecewa Berat, Puji Sportivitas Suporter Bali United

  2. Polisi Ungkap Penyebab Kematian 2 Suporter PSIM Sebelum Kontra Bali United - JPNN.com Bali

    Polisi Ungkap Penyebab Kematian 2 Suporter PSIM Sebelum Kontra Bali United

  3. Bali United Inkonsisten, Tekan Alarm Bahaya, Johnny Jansen Buka Suara - JPNN.com Bali

    Bali United Inkonsisten, Tekan Alarm Bahaya, Johnny Jansen Buka Suara

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU