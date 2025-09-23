Koster Blak-blakan Soal Donasi USD 2 Juta dari Timor Leste, Oalah

bali.jpnn.com, DENPASAR - Gubernur Bali Wayan Koster akhirnya buka suara tidak ada menerima donasi USD 2 juta atau sekitar Rp 33 miliar dari Pemerintah Timor Leste.

Koster mengatakan hal tersebut setelah awak media mempertanyakan transparansi donasi dari publik di tengah kabar pemaksaan yang dilakukan Pemprov Bali kepada para aparatur sipil negara (ASN) untuk berdonasi terhadap para korban banjir besar yang melanda Bali pada Rabu (10/9) lalu.

“Oh, saya tidak (menerima) karena itu menyangkut negara.

Timor Leste itu negara, tidak bisa langsung ke Pemprov (Bali),” kata Koster dilansir dari Antara.

Ditemui awak media di sela-sela menghadiri ujian disertasi di Fakultas Hukum Universitas Udayana kemarin (23/9), Gubernur Koster justru meluruskan bahwa belum ada menerima donasi dari Pemerintah Timor Leste.

“Bukannya belum digunakan, tetapi belum ada, belum ada baru omongannya saja dan itu tanpa koordinasi,” ujar Koster.

Sebelumnya, dikutip dari Kantor Berita Tatoli, Jumat (12/9) lalu, Pemerintah Timor Leste melalui Rapat Luar Biasa Dewan Menteri menyampaikan solidaritas mendalam kepada masyarakat Bali atas bencana banjir besar.

Dewan menteri Timor Leste menyetujui rancangan yang disampaikan Perdana Menteri Kay Rala Xanana Gusmão tentang bantuan kepada Provinsi Bali.