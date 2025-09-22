54 KK di Bali Daftar Program Transmigrasi, Daerah Ini Jadi Tujuan

bali.jpnn.com, DENPASAR - Minat warga Bali mengikuti program transmigrasi ternyata cukup tinggi.

Data Dinas Ketenagakerjaan dan ESDM Bali mencatat ada 54 kepala keluarga (KK) berminat mengikuti program transmigrasi guna mendukung pengembangan ekonomi daerah.

Sebelum berangkat, para pendaftar itu akan menjalani proses seleksi terlebih dahulu, sebelum disetorkan kepada Kementerian Transmigrasi.

“Ada 54 KK, salah satunya dari Kabupaten Buleleng (berminat transmigrasi),” ujar Kasi Transmigrasi Dinas Ketenagakerjaan dan ESDM Provinsi Bali Harry Faisal Gunawan dilansir dari Antara.

Menurut Harry Faisal Gunawan, salah satu syarat untuk lulus seleksi adalah sudah berkeluarga dan belum pernah menerima program serupa.

Namun, ia masih menunggu kepastian waktu untuk pemberangkatan serta penempatan para calon transmigran itu.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Bali memperkirakan tujuan transmigrasi warganya adalah ke Kabupaten Poso dan Morowali di Provinsi Sulawesi Tengah.

Program transmigrasi terakhir yang diikuti warga Bali terjadi pada 2019, sebelum Covid-19 melanda seluruh dunia.