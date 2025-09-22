PIB Borong Hibah Nasional 2025: Dari Penelitian hingga Hilirisasi Riset

bali.jpnn.com, DENPASAR - Politeknik Internasional Bali (PIB) mencatat prestasi membanggakan di tingkat nasional.

Beberapa dosen berhasil meraih hibah Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemdikbudristek) untuk pendanaan 2025.

Berikut beberapa dosen PIB yang berhasil memborong hibah nasional 2025:

Penelitian Terapan – Luaran Model:

Dr Ir Deddy Kurniawan Halim bersama Dr Dinar Sukma Pramesti dan Dwi Novita Cahyaningtyas Permatasari mendapatkan hibah dengan judul Model Tata Kelola Desa Wisata Hijau di Bali Berbasis Sound Governance untuk Formulasi Kebijakan Publik.

Penelitian Dosen Pemula:

Dr Dinar Sukma Pramesti dan anggota Dwi Novita Cahyaningtyas Permatasari mendapatkan hibah untuk penelitian dengan judul Strategi Digitalisasi Subak Jatiluwih