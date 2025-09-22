JPNN.com

JPNN.com Bali Bali Terkini PIB Borong Hibah Nasional 2025: Dari Penelitian hingga Hilirisasi Riset

PIB Borong Hibah Nasional 2025: Dari Penelitian hingga Hilirisasi Riset

Senin, 22 September 2025 – 17:25 WIB
PIB Borong Hibah Nasional 2025: Dari Penelitian hingga Hilirisasi Riset - JPNN.com Bali
Beberapa dosen Politeknik Internasional Bali (PIB) berhasil meraih hibah Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) dari (Kemdikbudristek untuk pendanaan 2025. Foto: Source for JPNN

bali.jpnn.com, DENPASAR - Politeknik Internasional Bali (PIB) mencatat prestasi membanggakan di tingkat nasional.

Beberapa dosen berhasil meraih hibah Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemdikbudristek) untuk pendanaan 2025.

Berikut beberapa dosen PIB yang berhasil memborong hibah nasional 2025:

Baca Juga:

Penelitian Terapan – Luaran Model:

Dr Ir Deddy Kurniawan Halim bersama Dr Dinar Sukma Pramesti dan Dwi Novita Cahyaningtyas Permatasari mendapatkan hibah dengan judul Model Tata Kelola Desa Wisata Hijau di Bali Berbasis Sound Governance untuk Formulasi Kebijakan Publik.

 

Baca Juga:

Penelitian Dosen Pemula:

Dr Dinar Sukma Pramesti dan anggota Dwi Novita Cahyaningtyas Permatasari mendapatkan hibah untuk penelitian dengan judul Strategi Digitalisasi Subak Jatiluwih

Beberapa dosen Politeknik Internasional Bali (PIB) berhasil meraih hibah Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) dari Kemdikbudristek
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Politeknik Internasional Bali PIB hibah dana hibah Kemendikbudristek RI Hibah Nasional Hibah Nasional 2025

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. 5 Fakta Pascalaga Bali United vs PSIM: Nomor 4 Bikin Nyesek, Turut Berduka - JPNN.com Bali

    5 Fakta Pascalaga Bali United vs PSIM: Nomor 4 Bikin Nyesek, Turut Berduka

  2. PSIM Yogyakarta Berduka 2 Suporter Tewas di Bali, Manajemen Turun Tangan - JPNN.com Bali

    PSIM Yogyakarta Berduka 2 Suporter Tewas di Bali, Manajemen Turun Tangan

  3. Van Gastel: Saya Benci Kekalahan, Belajar Banyak saat Keok dari Borneo FC - JPNN.com Bali

    Van Gastel: Saya Benci Kekalahan, Belajar Banyak saat Keok dari Borneo FC

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU