Koster: Donasi ASN untuk Korban Banjir Dikelola BKD Bali, Ini Peruntukannya

bali.jpnn.com, DENPASAR - Gubernur Wayan Koster merespons kekhawatiran masyarakat Bali terkait pengelolaan dana donasi aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan institusi pemerintah daerah.

Menurut Koster, dana sumbangan ASN Pemprov Bali dikelola dengan transparan oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD).

Dana itu akan diatasnamakan milik Pemprov Bali, bukan lagi perseorangan.

Dana itu akan dimanfaatkan untuk mendukung kebutuhan pascabanjir besar yang melanda Bali pada Rabu (10/9) lalu.

“Dana itu akan digunakan untuk mitigasi mengingat Bali akan diguyur hujan kembali pada akhir tahun,” ujar Gubernur Bali Wayan Koster seusai menghadiri ujian disertasi di Fakultas Hukum Universitas Udayana, Senin (22/9).

Menurut Koster, pengumpulan donasi para ASN ini dilakukan secara kolektif gotong-royong.

Cara baik ini, kata Koster, seharusnya didukung, bukan malah jadi bahan nyinyiran masyarakat.

“Pola gotong-royong itu adalah jati dirinya masyarakat Indonesia.