Viral Sekda Bali Memarahi ASN Buntut Donasi Banjir, Koster Membela, Begini

bali.jpnn.com, DENPASAR - Terbongkarnya edaran donasi banjir bagi para aparatur sipil negara (ASN) di Bali memancing kemarahan Sekda Dewa Made Indra.

Sejak beberapa hari terakhir, video Sekda Bali Dewa Made Indra memarahi ASN viral di media sosial dan menjadi bahan perbincangan warganet.

Mayoritas mempertanyakan surat edaran yang bersifat imbauan itu, tetapi nominal donasi dipatok sesuai pangkat ASN di setiap institusi.

Banyak yang mempertanyakan kebijakan tersebut termasuk transparansi pengelolaan hasil donasi para ASN itu.

Gubernur Bali Wayan Koster langsung angkat bicara setelah video itu viral.

Koster seperti membela Sekda Bali Dewa Made Indra.

“Tidak menegur, tidak, beliaunya tidak negur,” ujar Gubernur Koster seusai menghadiri ujian disertasi di Fakultas Hukum Universitas Udayana, Senin (22/9).

“Beliau itu sekda sebagai pembina pegawai, wajar saja.