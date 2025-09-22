BPBD Buleleng Rilis Platform Digital Waspada, 273 Sekolah Siaga Bencana

JPNN.com

Senin, 22 September 2025 – 12:42 WIB
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Buleleng meluncurkan inovasi digital bernama Waspada (Wadah Aksi Satuan Pendidikan Aman dari Bencana). Foto: Humas Pemkab Buleleng

bali.jpnn.com, BULELENG - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Buleleng meluncurkan inovasi digital bernama Waspada (Wadah Aksi Satuan Pendidikan Aman dari Bencana).

Dilansir dari laman Pemkab Buleleng, inovasi digital ini untuk mempercepat implementasi Program Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) yang selama ini belum berjalan optimal.

Kepala Pelaksana (Kalak) BPBD Buleleng Putu Ariadi Pribadi mengatakan platform Waspada ini dikembangkan dalam bentuk Google Site agar mudah diakses oleh warga sekolah.

“Banyak guru belum sepenuhnya memahami apa itu SPAB.

Dengan platform ini, kami ingin menyederhanakan prosesnya dan memastikan informasi lebih mudah dijangkau,” ujar Putu Ariadi Pribadi di Buleleng, Senin (22/9).

Menurut Putu Ariadi Pribadi, sekolah di Buleleng kini dapat mengakses beragam fitur interaktif untuk memenuhi 10 langkah pembentukan SPAB.

Mulai dari informasi SPAB yang menyajikan materi dasar, landasan hukum, hingga panduan teknis.

Kemudian kuis dan game kebencanaan untuk siswa, pengisian bukti dukung berupa contoh dokumen dan template administrasi, juga peringatan dini yang terhubung dengan data BMKG.

