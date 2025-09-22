JPNN.com

JPNN.com Bali Bali Terkini Bupati Badung Pimpin Ritual Pemahayu Jagat & Mapekelem Pascabanjir, Maknanya Dalam

Bupati Badung Pimpin Ritual Pemahayu Jagat & Mapekelem Pascabanjir, Maknanya Dalam

Senin, 22 September 2025 – 07:57 WIB
Bupati Badung Pimpin Ritual Pemahayu Jagat & Mapekelem Pascabanjir, Maknanya Dalam - JPNN.com Bali
Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa bersama Ketua DPRD I Gusti Anom Gumanti menghadiri Upacara Pemahayu Jagat, Mapekelem dan Nangluk Merana di Pantai Seseh, Desa Adat Seseh, Cemagi, Kecamatan Mengwi, Minggu (21/9). Foto: ANTARA/HO-Humas Pemkab Badung

bali.jpnn.com, DENPASAR - Banjir besar yang melanda Bali, Rabu (10/9) lalu menjadi bahan refleksi massal masyarakat Pulau Dewata.

Masyarakat pun menggelar ritual memohon keselamatan dan keseimbangan alam semesta dengan menggelar upacara Pemahayu Jagat, Mapekelem dan Nangluk Merana pascabencana banjir Bali.

Seperti yang dilakukan Pemkab Badung, Minggu (21/9) kemarin.

Baca Juga:

Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa mengatakan upacara ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan alam secara niskala, serta memohon keselamatan agar Kabupaten Badung dan Pulau Bali terhindar dari bencana.

Ia mengatakan ritual upacara tersebut bermakna sebagai wujud menjaga harmoni antara manusia dan alam semesta yang diharapkan dapat membawa manfaat nyata bagi kelestarian alam dan kehidupan masyarakat Badung.

“Semoga apa yang kami lakukan ini berjalan lancar, serta membawa manfaat bagi semua.

Baca Juga:

Inilah bentuk komitmen bersama dalam mewujudkan alam yang gemah ripah loh jinawi,” kata Bupati Badung Wayan Adi Arnawa dilansir dari Antara.

Menurut Bupati Badung, banjir banjir yang melanda Bali jadi momentum refleksi bersama dalam memperbaiki cara mengelola lingkungan.

Pemkab Badung menggelar upacara Pemahayu Jagat, Mapekelem dan Nangluk Merana pascabencana banjir Bali, mohon keselamatan kepada Tuhan.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   badung pemkab badung Upacara Pemahayu Jagat Mapakelem Nangluk Merana banjir banjir besar Bali Bupati Badung Wayan Adi Arnawa

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Van Gastel: Saya Benci Kekalahan, Belajar Banyak saat Keok dari Borneo FC - JPNN.com Bali

    Van Gastel: Saya Benci Kekalahan, Belajar Banyak saat Keok dari Borneo FC

  2. PSIM Cetak Rekor Tandang Sempurna, Kelemahan Bali United Terbaca van Gastel - JPNN.com Bali

    PSIM Cetak Rekor Tandang Sempurna, Kelemahan Bali United Terbaca van Gastel

  3. Ini 3 Kelemahan Bali United saat Dibekuk PSIM Versi Johnny Jansen, Parah - JPNN.com Bali

    Ini 3 Kelemahan Bali United saat Dibekuk PSIM Versi Johnny Jansen, Parah

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU