JPNN.com

JPNN.com Bali Bali Terkini Jadwal & Lokasi Upacara Piodalan di Bali Senin (22/9), Lengkap!

Jadwal & Lokasi Upacara Piodalan di Bali Senin (22/9), Lengkap!

Senin, 22 September 2025 – 06:52 WIB
Jadwal & Lokasi Upacara Piodalan di Bali Senin (22/9), Lengkap! - JPNN.com Bali
Ilustrasi umat Hindu Bali bersembahyang saat upacara piodalan hari ini. Foto: ANTARA FOTO/Fikri Yusuf/foc.

bali.jpnn.com, DENPASAR - Senin hari ini (22/9) berdasarkan kalender Bali masuk Soma Paing Ukir.

Hari ini bertepatan dengan Tilem Ketiga.

Hari ini, sejumlah pura dan merajan di Bali menggelar upacara piodalan alias Dewa Yadnya.

Baca Juga:

Upacara piodalan ini bertujuan untuk memulai pembersihan pada setiap Parahyangan.

Dilansir dari sejumlah literatur, piodalan diartikan sebagai perayaan hari jadi tempat suci.

Upacara ini menjadi kewajiban para krama Bali dalam rangka membayar utang ke Ida Hyang Widi Wasa beserta seluruh manifestasinya yang berstana (bersemayam) di Pura Kahyangan Desa.

Baca Juga:

Piodalan yang dilaksanakan di Pura Kahyangan Desa dilaksanakan setiap enam bulan sekali dan ada juga yang digelar setiap setahun sekali.

Tujuan upacara piodalan adalah mewujudkan kehidupan yang harmonis dan sejahtera. 

Jadwal upacara piodalan Pura di Bali Senin (22/9) saat Soma Paing Ukir: Hari ini berlangsung di Aci-aci Penguripan Gumi di Pura Ulun Kulkul Besakih.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   piodalan Pura merajan Bali Soma Paing Ukir upacara piodalan lokasi piodalan jadwal piodalan tilem ketiga Umat Hindu Bali

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Van Gastel: Saya Benci Kekalahan, Belajar Banyak saat Keok dari Borneo FC - JPNN.com Bali

    Van Gastel: Saya Benci Kekalahan, Belajar Banyak saat Keok dari Borneo FC

  2. PSIM Cetak Rekor Tandang Sempurna, Kelemahan Bali United Terbaca van Gastel - JPNN.com Bali

    PSIM Cetak Rekor Tandang Sempurna, Kelemahan Bali United Terbaca van Gastel

  3. Ini 3 Kelemahan Bali United saat Dibekuk PSIM Versi Johnny Jansen, Parah - JPNN.com Bali

    Ini 3 Kelemahan Bali United saat Dibekuk PSIM Versi Johnny Jansen, Parah

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU