Menteri PU Sebut Drainase Underpass Dewa Ruci Aman, Banjir Karena Ini

Minggu, 21 September 2025 – 17:20 WIB
Menteri PU Dody Hanggodo menyorot penanganan banjir yang merendam Underpass Simpang Dewa Ruci, Badung, Bali, Sabtu (20/9) kemarin. Foto: Instagram @kementerianpu

bali.jpnn.com, DENPASAR - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menelusuri penyebab banjir besar yang melanda Bali, Rabu (10/9) lalu.

Salah satunya Underpass Simpang Dewa Ruci di Kabupaten Badung, Bali.

Banjir besar saat itu menyebabkan Underpass Dewa Ruci terendam air, memicu kemacetan panjang dan menyebabkan sejumlah kendaraan yang melintas terendam.

Berdasar peninjauan langsung ke lokasi kemarin (20/9), Menteri PU Dody Hanggodo memastikan drainase Underpass Dewa Ruci aman saat banjir berlangsung.

Menurut Menteri PU Dody Hanggodo, intensitas hujan yang sangat tinggi dan luapan dari sungai-sungai sekitarnya membuat air masuk ke Underpass Dewa Ruci.

“Tidak, tidak, kebetulan waktu itu hujan deras, air pasang naik,” kata Menteri PU Dody Hanggodo dilansir dari Antara.

Kondisi ini diperparah dengan banyaknya sampah di sungai yang menutup jalan-jalan air hingga airnya menjalar ke jalan-jalan besar.

“Sejauh ini tidak ada (masalah pada drainase), justru karena air di sungai meluap, karena ada rob air pasang naik, kemudian hujan lebat ada sampah di situ.

Menteri PU Dody Hanggodo memastikan drainase Underpass Dewa Ruci aman saat banjir berlangsung. Banjir yang terjadi karena murni hujan yang berlebih
