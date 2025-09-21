JPNN.com

JPNN.com Bali Bali Terkini Sedimentasi Waduk Muara Nusa Dua Parah, Menteri PU Sentil Gubernur Koster

Sedimentasi Waduk Muara Nusa Dua Parah, Menteri PU Sentil Gubernur Koster

Minggu, 21 September 2025 – 08:41 WIB
Sedimentasi Waduk Muara Nusa Dua Parah, Menteri PU Sentil Gubernur Koster - JPNN.com Bali
Menteri PU Dody Hanggodo meninjau Waduk Muara Nusa Dua seusai banjir besar di Denpasar, Bali, Sabtu (20/9/2025). Foto: ANTARA/Ni Putu Putri Muliantari

bali.jpnn.com, DENPASAR - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo meninjau langsung sejumlah titik banjir di Kota Denpasar, Bali, kemarin (20/9).

Salah satunya Waduk Muara Nusa Dua di Badung.

Dari hasil pengamatan dan koordinasi dengan Balai Wilayah Sungai (BWS) Bali Penida terungkap sedimentasi di Waduk Muara Nusa Dua sangat parah.

Baca Juga:

“Bisa dilihat Waduk Tukad ini ketinggian airnya sudah sangat tinggi.

Ini menunjukkan sedimentasinya sudah sangat tinggi dan perlu dikeruk.

Cuma kalau dikeruk ini kan ratusan ribu kubik sedimennya kami harus diskusikan dengan Gubernur (Koster),” ujar Menteri PU Dody Hanggodo dilansir dari Antara.

Baca Juga:

Menurut Menteri PU, Waduk Muara Nusa Dua terakhir kali dinormalisasi pada 2019.

Pejabat asal Jawa Timur itu khawatir ketika hujan dengan intensitas tinggi datang lagi, banjir besar akan terulang.

Dari hasil pengamatan dan koordinasi dengan Balai Wilayah Sungai (BWS) Bali Penida terungkap sedimentasi di Waduk Muara Nusa Dua sangat parah.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   sedimentasi Waduk Muara Nusa Dua banjir Bali Menteri PU Dody Hanggodo gubernur koster Koster BBWS Bali Penida pengerukan

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Bali United Unggul Statistik, tetapi Pemainnya Loyo, PSIM Bermain Efektif - JPNN.com Bali

    Bali United Unggul Statistik, tetapi Pemainnya Loyo, PSIM Bermain Efektif

  2. PSIM Yogyakarta Menggila, Bungkam Bali United 3 – 1, Cek Klasemen - JPNN.com Bali

    PSIM Yogyakarta Menggila, Bungkam Bali United 3 – 1, Cek Klasemen

  3. Kadek Arel Kehilangan Posisi di Bek Tengah Bali United, Jo Jansen Blak-blakan - JPNN.com Bali

    Kadek Arel Kehilangan Posisi di Bek Tengah Bali United, Jo Jansen Blak-blakan

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU