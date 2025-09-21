Sedimentasi Waduk Muara Nusa Dua Parah, Menteri PU Sentil Gubernur Koster

bali.jpnn.com, DENPASAR - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo meninjau langsung sejumlah titik banjir di Kota Denpasar, Bali, kemarin (20/9).

Salah satunya Waduk Muara Nusa Dua di Badung.

Dari hasil pengamatan dan koordinasi dengan Balai Wilayah Sungai (BWS) Bali Penida terungkap sedimentasi di Waduk Muara Nusa Dua sangat parah.

“Bisa dilihat Waduk Tukad ini ketinggian airnya sudah sangat tinggi.

Ini menunjukkan sedimentasinya sudah sangat tinggi dan perlu dikeruk.

Cuma kalau dikeruk ini kan ratusan ribu kubik sedimennya kami harus diskusikan dengan Gubernur (Koster),” ujar Menteri PU Dody Hanggodo dilansir dari Antara.

Menurut Menteri PU, Waduk Muara Nusa Dua terakhir kali dinormalisasi pada 2019.

Pejabat asal Jawa Timur itu khawatir ketika hujan dengan intensitas tinggi datang lagi, banjir besar akan terulang.