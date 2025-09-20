Program MBG di Bali Baru Tercapai 29 Persen, Serap Anggaran Rp 103,9 Miliar

bali.jpnn.com, DENPASAR - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Bali mencatat realisasi anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Pulau Dewata mencapai Rp 103,9 miliar.

Angka itu diperoleh sejak program MBG bergulir pada 6 Januari hingga 19 September 2025.

Kepala Kantor Wilayah DJPb Bali Muhammad Mufti Arkan mengatakan jumlah penerima manfaat program MBG di Bali sudah mencapai 256.005 orang.

Jumlah itu baru tercapai 29 persen dari target 893.362 orang.

Ia mengatakan jumlah penerima manfaat itu tidak hanya kalangan pelajar, tetapi juga ibu hamil, ibu menyusui dan balita.

“Per hari ini sudah ada 80 SPPG,” kata Muhammad Mufti Arkan dilansir dari Antara.

Menurut dia, target pendirian satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) atau dapur umum MBG di Bali mencapai 422 unit, atau sudah terealisasi 29 persen.

“Untuk mekanisme anggaran di Bali langsung melalui pemerintah pusat,” ujarnya.