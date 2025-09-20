Menteri PU Gelontor Rp 8 M untuk Perbaikan 15 Titik Banjir di Bali, Ini Lokasinya

JPNN.com

Sabtu, 20 September 2025 – 17:22 WIB
Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo meninjau langsung dampak banjir besar Bali pada kerusakan infrastruktur di Badung, Sabtu (20/9). Foto: ANTARA/Ni Putu Putri Muliantari

bali.jpnn.com, DENPASAR - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menggelontorkan anggaran sebesar Rp 8 miliar untuk perbaikan ruas jalan nasional yang terdampak banjir besar di Bali pada Rabu (10/9) lalu.

Total ada 15 titik yang akan mendapat perbaikan karena mengalami kerusakan infrastruktur cukup parah terkena banjir, kerusakan di jalan atau jembatan, hingga longsor.

Adapun 15 titik yang perlu penanganan tersebar di Kota Denpasar, Kabupaten Badung, Gianyar, Klungkung dan Tabanan.

Perinciannya, lima titik rusak infrastruktur, tujuh titik longsor, dan lima titik banjir.

Saat ini lokasi yang belum selesai ditangani adalah kerusakan jembatan di Jembatan Muntur, Gianyar, km 6+400.

“Kami menganggarkan sekitar Rp 8 miliar untuk penanganan 15 titik ini, macam-macam ada kerusakan, rata-rata rusak lah, kami juga lakukan bersih-bersih,” kata Menteri PU Dody Hanggodo di Denpasar, Sabtu (20/9).

Menteri PU Dody Hanggodo memastikan perbaikan 15 titik ini tidak memakai dana infrastruktur Rp 1,5 triliun yang diperuntukkan untuk Bali.

Menteri PU mengatakan tidak mengeluarkan dana infrastruktur untuk keperluan penanganan banjir besar di Bali.

Kementerian PU menggelontorkan anggaran sebesar Rp 8 miliar untuk perbaikan ruas jalan nasional yang terdampak banjir besar di Bali
