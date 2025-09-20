Inovasi Teknologi Genjot Produksi & Pemasaran Keripik UMKM Untung Mesary Karangasem

bali.jpnn.com, KARANGASEM - Meningkatkan daya saing UMKM di era digital bukanlah hal yang mudah, terutama bagi pelaku usaha di daerah terpencil.

Namun, inisiatif yang diambil oleh UMKM Untung Mesary, yang terletak di Lingkungan Jasri Subagan, Kecamatan Karangasem, telah membuktikan bahwa dengan penerapan teknologi yang tepat, usaha kecil dapat berkembang pesat.

Program pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh Politeknik Internasional Bali ini telah memberikan dampak besar terhadap peningkatan kualitas produksi dan pemasaran produk keripik yang dihasilkan.

Tim Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) Politeknik Internasional Bali berkolaborasi dengan UMKM Untung Mesary melaksanakan Program PkM pada 2025 di Desa Jasri, Subagan, Karangasem, Bali.

Pendanaan PkM oleh Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.

Tim PkM ini terdiri dari Ketua Chef Billy Tanius, anggota Ni Ketut Veri Kusumaningrum dan I Gusti Ayu Ari Agustini, sementara anggota dari mahasiswa ada Deandra Audrey Benedicta dan Jose Andreas.

Tantangan yang Dihadapi UMKM Untung Mesary