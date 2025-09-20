JPNN.com

JPNN.com Bali Bali Terkini Senyum 544 PPPK di Buleleng Semringah, Bupati Sutjidra: Jadi ASN Melayani

Senyum 544 PPPK di Buleleng Semringah, Bupati Sutjidra: Jadi ASN Melayani

Sabtu, 20 September 2025 – 09:07 WIB
Senyum 544 PPPK di Buleleng Semringah, Bupati Sutjidra: Jadi ASN Melayani - JPNN.com Bali
Bupati Buleleng I Nyoman Sutjidra menyalami perwakilan PPPK yang dilantik dan disumpah menjadi ASN di Gedung Kesenian Gde Manik Singaraja. Foto: Pemkab Buleleng

bali.jpnn.com, BULELENG - 544 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahap II Formasi 2024 dan delapan lulusan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Angkatan XXVIII-XXXI disumpah secara langsung oleh Bupati Buleleng, I Nyoman Sutjidra.

Mereka mengucapkan sumpah/janji sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) di Gedung Kesenian Gde Manik Singaraja.

“Setelah disumpah, berarti saudara telah sah menjadi ASN.

Baca Juga:

Momentum ini tentu menjadi kebahagiaan sekaligus kebanggaan tersendiri, sebab untuk sampai di titik ini bukanlah hal yang mudah,” Bupati Buleleng I Nyoman Sutjidra.

Bupati Sutjidra mengatakan bahwa penyumpahan bukan sekadar seremoni, melainkan awal dari tanggung jawab besar.

ASN dituntut bekerja dengan integritas, loyalitas, profesionalisme, serta memegang teguh core values BerAKHLAK dan semangat Bangga Melayani Bangsa.

Baca Juga:

“Jadilah ASN yang melayani, bukan dilayani dan jadilah marwah Pemkab Buleleng serta berikan pelayanan terbaik bagi masyarakat,” kata Bupati Sutjidra dilansir dari laman Pemkab Buleleng.

Sekda Gede Suyasa mengatakan dari total 4.124 formasi PPPK yang ditetapkan Kementerian PAN-RB untuk Pemkab Buleleng, sebanyak 3.569 telah terisi pada tahap I.

544 PPPK dan delapan lulusan IPDN disumpah sebagai aparatur sipil negara (ASN) secara langsung oleh Bupati Buleleng, I Nyoman Sutjidra.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   PPPK pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja ASN IPDN pemkab buleleng Bupati Buleleng Nyoman Sutjidra

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. PSIM Yogyakarta Tancap Gas, Intip Kekuatan Bali United, Jean Paul: Laga Sulit - JPNN.com Bali

    PSIM Yogyakarta Tancap Gas, Intip Kekuatan Bali United, Jean Paul: Laga Sulit

  2. Jean Paul van Gastel Boyong 23 Pemain ke Gianyar, Siap Menghadapi Bali United - JPNN.com Bali

    Jean Paul van Gastel Boyong 23 Pemain ke Gianyar, Siap Menghadapi Bali United

  3. Mike Hauptmeijer Analisis Video Gaya Bermain PSIM, Sebut Lawan Tim Bagus - JPNN.com Bali

    Mike Hauptmeijer Analisis Video Gaya Bermain PSIM, Sebut Lawan Tim Bagus

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU