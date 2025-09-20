Senyum 544 PPPK di Buleleng Semringah, Bupati Sutjidra: Jadi ASN Melayani

bali.jpnn.com, BULELENG - 544 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahap II Formasi 2024 dan delapan lulusan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Angkatan XXVIII-XXXI disumpah secara langsung oleh Bupati Buleleng, I Nyoman Sutjidra.

Mereka mengucapkan sumpah/janji sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) di Gedung Kesenian Gde Manik Singaraja.

“Setelah disumpah, berarti saudara telah sah menjadi ASN.

Momentum ini tentu menjadi kebahagiaan sekaligus kebanggaan tersendiri, sebab untuk sampai di titik ini bukanlah hal yang mudah,” Bupati Buleleng I Nyoman Sutjidra.

Bupati Sutjidra mengatakan bahwa penyumpahan bukan sekadar seremoni, melainkan awal dari tanggung jawab besar.

ASN dituntut bekerja dengan integritas, loyalitas, profesionalisme, serta memegang teguh core values BerAKHLAK dan semangat Bangga Melayani Bangsa.

“Jadilah ASN yang melayani, bukan dilayani dan jadilah marwah Pemkab Buleleng serta berikan pelayanan terbaik bagi masyarakat,” kata Bupati Sutjidra dilansir dari laman Pemkab Buleleng.

Sekda Gede Suyasa mengatakan dari total 4.124 formasi PPPK yang ditetapkan Kementerian PAN-RB untuk Pemkab Buleleng, sebanyak 3.569 telah terisi pada tahap I.