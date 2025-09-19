JPNN.com

JPNN.com Bali Bali Terkini Ini Daftar Juara Energynovation Ideas Competition, Pertamina Terkesima Ide Peserta

Ini Daftar Juara Energynovation Ideas Competition, Pertamina Terkesima Ide Peserta

Jumat, 19 September 2025 – 20:19 WIB
Ini Daftar Juara Energynovation Ideas Competition, Pertamina Terkesima Ide Peserta - JPNN.com Bali
PT Pertamina (Persero) memberikan hadiah kepada pemenang Energynovation Ideas Competition atau Lomba Karya Tulis Ilmiah (LKTI) di Jakarta. Foto: Pertamina for JPNN

bali.jpnn.com, JAKARTA - PT Pertamina (Persero) mengumumkan pemenang Energynovation Ideas Competition atau Lomba Karya Tulis Ilmiah (LKTI), ajang unjuk inovasi dan solusi energi mahasiswa Indonesia yang siap menjadi aksi nyata.

Berbagai inovasi energi dipaparkan mahasiswa secara mendalam, mencerminkan komitmen Pertamina dalam mengembangkan kompetensi talenta muda untuk menghadapi tantangan energi.

Juara pertama Energynovation Ideas Competition, adalah Ghifari Jauhari dari Institut Teknologi Bandung (ITB).

Baca Juga:

Gifahry menghadirkan inovasi Agristek, sebuah sistem yang mengintegrasikan energi gratis melalui panel surya dengan penyediaan air bersih melalui sistem pemurnian.

“Alhamdulillah, ini kesempatan besar bagi saya untuk menunjukkan ide yang bermanfaat bagi Indonesia, terutama di daerah pedesaan.

Momen paling berkesan adalah saat presentasi, ketika saya ditantang menyampaikan ide dalam bahasa Inggris dengan waktu terbatas.

Baca Juga:

Terima kasih kepada Pertamina yang telah menyediakan wadah positif bagi mahasiswa untuk menyalurkan ide terbaiknya,” kata Ghifari Jauhari sesaat setelah pengumuman pemenang pada acara Penutupan Pertamina Goes to Campus 2025, di Grha Pertamina, Jakarta.

Juara kedua diraih Rizky Maulana Riadhi dari Universitas Brawijaya, sementara juara 3 diraih Muhammad Ilham Rizky Maulana dari Institut Pertanian Bogor (IPB).

PT Pertamina (Persero) mengumumkan pemenang Energynovation Ideas Competition, ajang unjuk inovasi dan solusi energi mahasiswa yang siap menjadi aksi nyata
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Energynovation Ideas Competition PT Pertamina Persero juara Pertamina Goes to Campus 2025 Ghifari Jauhari Agristek Institut Teknologi Bandung

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Pengamat Pariwisata Sebut Layanan Transportasi Online Efektif Perkuat Pariwisata Bali - JPNN.com Bali

    Pengamat Pariwisata Sebut Layanan Transportasi Online Efektif Perkuat Pariwisata Bali

  2. Mike Hauptmeijer Analisis Video Gaya Bermain PSIM, Sebut Lawan Tim Bagus - JPNN.com Bali

    Mike Hauptmeijer Analisis Video Gaya Bermain PSIM, Sebut Lawan Tim Bagus

  3. Hasil Imbang Kontra Persija Jadi Modal Apik Melawan PSIM, Jo Jansen Merespons - JPNN.com Bali

    Hasil Imbang Kontra Persija Jadi Modal Apik Melawan PSIM, Jo Jansen Merespons

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU