Polemik Donasi Banjir Ala Koster Terdengar Jakarta, DPR RI Beri Saran

Jumat, 19 September 2025 – 20:04 WIB
Sekda Bali Dewa Made Indra saat menyerahkan bantuan hasil donasi para ASN di lingkungan pemerintah daerah kepada ahli waris korban banjir, beberapa hari lalu. Foto: Humas Pemprov Bali

bali.jpnn.com, JAKARTA - Kebijakan donasi banjir bagi para aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan pemerintah daerah di Bali menjadi bahan pergunjingan setelah pesan dari Gubernur Koster diunggah di media sosial.

Banyak yang tidak setuju lantaran ada tarif yang diatur tanpa surat keputusan resmi.

Para ASN merasa terbebani, tetapi tidak berani menolak perintah Gubernur Koster.

Polemik itu pun terdengar sampai ke gedung DPR RI di Jakarta.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi mengatakan donasi dari ASN untuk korban banjir hanya sah jika dilakukan secara sukarela tanpa unsur pemaksaan atau ancaman sanksi.

Dede menilai jika instruksi donasi disertai nominal tertentu dan dianggap wajib, maka hal itu bisa melanggar aturan kepegawaian.

“Pada prinsipnya, penggalangan dana untuk tujuan kemanusiaan merupakan hal yang baik dan mulia.

Namun, yang perlu dicermati adalah mekanisme dan cara pengumpulan dana dari ASN,” ujar Dede Yusuf Macan Effendi dilansir dari Antara.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf mengatakan donasi dari ASN untuk korban banjir hanya sah jika dilakukan secara sukarela tanpa unsur pemaksaan
